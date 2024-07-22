TODOS SENtimos TANtas COSas (truco matemático)

Aprender trigonometría puede ser todo un reto, especialmente cuando se trata de recordar los signos de las funciones seno, coseno y tangente en cada cuadrante del plano cartesiano. Afortunadamente, el truco trigonométrico de «TODOS SENtimos TANtas COSas» es una herramienta mnemotécnica muy útil que facilita esta tarea. En el primer cuadrante, todas las funciones trigonométricas (seno, coseno y tangente) son positivas; en el segundo cuadrante sólo el seno; en el tercer cuadrante sólo la tangente; y en el cuarto cuadrante, sólo el coseno.