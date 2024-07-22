edición general
4 meneos
61 clics
TODOS SENtimos TANtas COSas (truco matemático)

TODOS SENtimos TANtas COSas (truco matemático)

Aprender trigonometría puede ser todo un reto, especialmente cuando se trata de recordar los signos de las funciones seno, coseno y tangente en cada cuadrante del plano cartesiano. Afortunadamente, el truco trigonométrico de «TODOS SENtimos TANtas COSas» es una herramienta mnemotécnica muy útil que facilita esta tarea. En el primer cuadrante, todas las funciones trigonométricas (seno, coseno y tangente) son positivas; en el segundo cuadrante sólo el seno; en el tercer cuadrante sólo la tangente; y en el cuarto cuadrante, sólo el coseno.

| etiquetas: matemáticas , trigonometría , mnemotécnica
3 1 0 K 28 cultura
4 comentarios
3 1 0 K 28 cultura
AsVHEn #1 AsVHEn
¿No es más fácil saber que es el seno y que es el coseno de un triángulo para saber cuando es positivo o negativo?
3 K 38
#4 solojavi
Además de que como comentan #1 y #3 es más sencillo comprenderlos que aprender esa norma mnemotecnica, la representación gráfica de las funciones seno y coseno también es muy útil, la de la tangente sale sola en cuanto tienes las otras dos.
1 K 15
Ripio #2 Ripio
¡Ha dicho seno!



¿Y el canalillo no sale en matemáticas?
0 K 20
#3 Tiranoc
Para este caso creo que es peor memorizar esta norma mnemotécnica que operar con las funciones.
1 K 15

menéame