El truco definitivo para tu hogar: poner cáscaras de naranja en el microondas

Si hablamos de uno de los electrodomésticos más utilizados en el hogar, uno de ellos es, sin duda, el microondas. Precisamente por su uso frecuente a diario, puede acumular restos de comida y salpicaduras, además de generar olores desagradables si no se realiza una limpieza adecuada. Por ello, muchos especialistas en limpieza del hogar recomiendan este truco casero y, sobre todo, sencillo, que se ha vuelto viral. El método consiste en introducir cáscaras de naranja dentro del microondas para eliminar los malos olores y facilitar la limpieza sin necesidad de utilizar productos químicos.