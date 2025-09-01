El triunfo del ‘pajaporte’: la verificación de edad llega a internet

Reino Unido es la punta de lanza, le seguirá Europa. Los expertos alertan de los riesgos de la nueva legislación. A la hora de promover recortes de la privacidad o de los derechos civiles “la lucha contra el terrorismo pegó mucho a principios del siglo XXI, pero ya no da más de sí. Ahora lo que se lleva es proteger a los niños”."Los ataques al cifrado están llevándose a cabo en “todos los bloques geopolíticos”. “Lo que China hace es lo que a tu gobierno le gustaría hacer, y terminará haciendo si se lo permitimos."
Me parece extremadamente relevante apuntar que España es de los países que más intenta socavar nuestra privacidad:
En España, el proyecto de ley para la protección de las personas menores de edad en entornos digitales, que está pendiente de votación en el Congreso, incluye un mecanismo de verificación
Es más, supongo que el sistema británico no se podría hacer en España, porque iría contra la RGPD
Todo va bien, mientras las 3 partes estén separadas y confíen entre ellos.
Y el que más gana es el usuario, que puede probar su identidad soberanamente ante un verificador sin exponer sus datos reales, que solo el posee aunque ha compartido con el emisor.
“Pajaporte, no es que yo me meta ni me importe”
Me lo ha dicho un amigo.
Ahora solo unos cuantos millones de web a nivel mundial tendrán que implementar esto o multa, pero para los padres que le permite acceso ilimitado a los niños ninguna consecuencia…