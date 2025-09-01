El triunfo del ‘pajaporte’: la verificación de edad llega a internet

Reino Unido es la punta de lanza, le seguirá Europa. Los expertos alertan de los riesgos de la nueva legislación. A la hora de promover recortes de la privacidad o de los derechos civiles “la lucha contra el terrorismo pegó mucho a principios del siglo XXI, pero ya no da más de sí. Ahora lo que se lleva es proteger a los niños”."Los ataques al cifrado están llevándose a cabo en “todos los bloques geopolíticos”. “Lo que China hace es lo que a tu gobierno le gustaría hacer, y terminará haciendo si se lo permitimos."