El triunfo del ‘pajaporte’: la verificación de edad llega a internet

Reino Unido es la punta de lanza, le seguirá Europa. Los expertos alertan de los riesgos de la nueva legislación. A la hora de promover recortes de la privacidad o de los derechos civiles “la lucha contra el terrorismo pegó mucho a principios del siglo XXI, pero ya no da más de sí. Ahora lo que se lleva es proteger a los niños”."Los ataques al cifrado están llevándose a cabo en “todos los bloques geopolíticos”. “Lo que China hace es lo que a tu gobierno le gustaría hacer, y terminará haciendo si se lo permitimos."

Torrezzno
Buen artículo, de los pocos que menciona que los países de la EU tienen que definir su postura a Chat control como explico aqui: www.meneame.net/story/nos-estan-metiendo-hoy-vota-1.

Me parece extremadamente relevante apuntar que España es de los países que más intenta socavar nuestra privacidad:

En España, el proyecto de ley para la protección de las personas menores de edad en entornos digitales, que está pendiente de votación en el Congreso, incluye un mecanismo de verificación

antesdarle
#2 #4 menéame es muy plural
Torrezzno
#6 bueno, entiendo lo que quiere decir, pero no lo comparto. No va a ayudar en nada a los niños. Es otro medio de control, sea mas o menos privado
ElBeaver
#7 Hace un par de décadas, el panorama era distinto, pero hoy en día, con el avance de las inteligencias artificiales, el porno está perdiendo relevancia. Además, la IA tiene la capacidad de generar contenido mucho más extremo que cualquier tipo de porno Gonzo o sádico. Basta con visitar plataformas como Civitai para hacerse una idea clara de su alcance.
angelitoMagno
#6 Digan lo que digan, menéame es muy diverso. Están los del PSOE, los de Podemos y los que son negativizados.
ElBeaver
#8 están ambientan los tankies
ElBeaver
#2 España, desde siempre, ha mostrado una tendencia a querer controlar la vida de las personas. Desde la obligación de portar el DNI en todo momento hasta la exigencia de declarar cualquier transacción de dinero, por insignificante que sea. Muchos de los rasgos del franquismo, como el control sobre el individuo, han perdurado debido a la falta de acción por parte de los españoles.
#14 chochis
#2 yo ya he escrito dos veces a los representantes españoles por el tema del chat control, sólo me respondió la oficina de uno, al menos se que votará en contra. Vicent Marzá.
Torrezzno
#14 crack!, me parece tristísimo que con lo que cobra esta gente solo uno te respondiese. No conozco a Vicent, pero le agradezco su postura
#18 chochis
#17 Volveré a insistir, it's free!
angelitoMagno
El sistema planteado por España es bastante seguro de cara a la privacidad, el sistema británico es una aberración.

Es más, supongo que el sistema británico no se podría hacer en España, porque iría contra la RGPD
DarthAcan
#4 En cuestión de privacidad sería buen sistema si únicamente se limitara su funcionalidad a confirmar si el usuario es mayor de edad o no, pero el planteamiento no solo era esto sino fiscalizar el número de accesos que personas adultas hacen de estos servicios. No solo lo encuentro ridículo e inútil sino que es intolerable.
ElBeaver
#4 en el RU también tienen RGDP, pero no tienen DNI
cosmonauta
El triángulo de la identidad digital soberana. Emisor, usuario, verificador.

Todo va bien, mientras las 3 partes estén separadas y confíen entre ellos.

Y el que más gana es el usuario, que puede probar su identidad soberanamente ante un verificador sin exponer sus datos reales, que solo el posee aunque ha compartido con el emisor.
Tontolculo
Habrá que reajustar la canción de Rosendo

“Pajaporte, no es que yo me meta ni me importe”
#20 superjavisoft
Desde Reino Unido, se puede acceder sin registros desde VPN o simplemente Thor con Brave que viene de serie, (Abrir pestaña con Thor).
Me lo ha dicho un amigo.
kkmonokk
Aparte de un riesgo para la privacidad, puertas al campo...
termopila
Se quiere monitorizar a todo el mundo porque hay algunos padres que le conceden acceso ilimitados a internet a sus hijos (porque les da igual todo), habiendo ya otras herramientas para que esto no ocurra, pero las consecuencias las tiene que pagar todo el mundo.

Ahora solo unos cuantos millones de web a nivel mundial tendrán que implementar esto o multa, pero para los padres que le permite acceso ilimitado a los niños ninguna consecuencia…
ElBeaver
#10 El problema radica en la educación y la falta de responsabilidad de los padres, quienes, a su vez, se desentienden de sus hijos.
CharlesBrowson
no solo para el porno, por ejemplo deberia extenderse para redes sociales y de la misma forma retirar el certificado por orden judicial o medica
ElBeaver
#13 4chan ha demandado al gobierno británico. ¿Sabías que Wikipedia también está enfrentando problemas por esa ley?
ElBeaver
Este gráfico explica qué pasará con el pajaporte británico  media
