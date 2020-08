La triste historia de cómo España se ha dejado robar el jamón ibérico

¿De dónde es el jamón ibérico? Aunque la respuesta parece sencilla y hasta ahora no había mucho margen de error, las cosas están cambiando. Porque resulta que ahora el jamón ibérico puede ser de Texas o de Georgia. Sí, ese jamón ibérico made in USA del que ya hablamos hace tiempo es una realidad. No una posibilidad o un plan de futuro como leemos en algunos titulares los últimos días, sino algo que se puede comprar ya mismo en Estados Unidos. Y sí, incluido lo de “ibérico”, y sin que parezca que por ahora legalmente haya mucho que hacer frent