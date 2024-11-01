·
El triste final de los Milei
El presidente de Argentina se ve obligado a huir ante el intento de agresión de los vecinos.
milei
hambre
argentina
actualidad
#1
Professor
Sería lamentable que un gran hombre como Milei resulte ser un fraude. Deseo que Argentina salga del tercer mundo en el que está y que llegue a tener una economia similar al nivel de España, para que podamos reintegrarnos el territorio como comunidad autónoma de ultramar
