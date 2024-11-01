Tristán de Acuña: cómo los habitantes del lugar habitado más remoto de la Tierra luchan por proteger sus preciadas langostas

El gong de pesca suena a las 5:00 hora local. El sonido metálico de un martillo en una vieja bombona de oxígeno me despierta. Es día de pesca en Tristán de Acuña, un pequeño rincón del Atlántico Sur con poco más de 200 habitantes. El asentamiento habitado más cercano a este Territorio Británico de Ultramar se encuentra a más de 2.400 kms. Al apagarse el gong, los perros ladran, los motores aceleran y el roce de las botas de goma resuena en el aire mientras los pescadores se dirigen al puerto de Callshot, apodado "la Playa", para cebar sus......