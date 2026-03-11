edición general
20 meneos
23 clics
El triple feminicidio de Miranda de Ebro deja en evidencia los pactos negacionistas de PP y Vox en Castilla y León

El triple feminicidio de Miranda de Ebro deja en evidencia los pactos negacionistas de PP y Vox en Castilla y León

El triple feminicidio de Miranda de Ebro (Burgos) ha reabierto varios debates. Por un lado, el de la reincidencia de agresores con antecedentes graves. Por otro, el de los mecanismos de protección para las mujeres y, ya aterrizando en el marco de Castilla y León, el de las responsabilidades políticas y sociales, sobre todo de quienes han normalizado el discurso negacionista sobre las violencias machistas.

| etiquetas: violencia machista , castilla y león , alfonso fernández mañueco
16 4 0 K 143 actualidad
5 comentarios
16 4 0 K 143 actualidad
#1 Toponotomalasuerte
No se podía saber.
Dejar hablar al cuñado y darle aire a los discursos pollaherida nos está saliendo caro.
7 K 30
#2 Empakus
A alguien se le ha pasado por la cabeza que el sujeto asesino, tuviera una enfermedad mental o fuera víctima de violencia en la pareja?
Cri... Cri... Cri...
1 K 24
Ratoncolorao #4 Ratoncolorao
#2 www.elmundo.es/espana/2026/03/11/69b1c048fdddff0d0f8b45ae.html
J.M.G. no soportaba que Dolores hubiera decidido romper una relación que no estaba bajo el radar del sistema policial Viogen. El agresor tomó la decisión de provocar el incendio porque la víctima le había rechazado en varias ocasiones, según revelan a EL MUNDO fuentes de la investigación. La insistencia del hombre era tal que, indican las mismas fuentes, acceder a la víctima se había convertido en «una obsesión». La situación de acoso por su parte y de rechazo por parte de la mujer era una constante.
0 K 20
Doisneau #3 Doisneau *
¿El triple feminicidio del que la policia dijo que aun no se sabe la causa, el movil ni que ha pasado exactamente pero que los expertos en igualdad ya han catalogado como violencia machista desde el minuto uno? Porque a dia de hoy negacionismo es eso, dudar de la interpretacion aprioristica que hacen al margen de la criminologia y la investigacion policial.

Del envio de anteayer:

"la Policía Judicial ya trabaja en todas las pesquisas necesarias para "dilucidar de qué manera y con qué motivaciones"

Asi que sospecho que lo que se menciona como negacionismo es solo sentido comun, como pasa con todo lo relativo a viogen con el marco absurdo desde el que se trabaja.
1 K 16
Ratoncolorao #5 Ratoncolorao
#3 Era tan fácil como buscar en Google:
www.elmundo.es/espana/2026/03/11/69b1c048fdddff0d0f8b45ae.html
J.M.G. no soportaba que Dolores hubiera decidido romper una relación que no estaba bajo el radar del sistema policial Viogen. El agresor tomó la decisión de provocar el incendio porque la víctima le había rechazado en varias ocasiones, según revelan a EL MUNDO fuentes de la investigación. La insistencia del hombre era tal que, indican las mismas fuentes, acceder a la víctima se había convertido en «una obsesión». La situación de acoso por su parte y de rechazo por parte de la mujer era una constante.
0 K 20

menéame