El triple feminicidio de Miranda de Ebro deja en evidencia los pactos negacionistas de PP y Vox en Castilla y León

El triple feminicidio de Miranda de Ebro (Burgos) ha reabierto varios debates. Por un lado, el de la reincidencia de agresores con antecedentes graves. Por otro, el de los mecanismos de protección para las mujeres y, ya aterrizando en el marco de Castilla y León, el de las responsabilidades políticas y sociales, sobre todo de quienes han normalizado el discurso negacionista sobre las violencias machistas.
Dejar hablar al cuñado y darle aire a los discursos pollaherida nos está saliendo caro.
Cri... Cri... Cri...
J.M.G. no soportaba que Dolores hubiera decidido romper una relación que no estaba bajo el radar del sistema policial Viogen. El agresor tomó la decisión de provocar el incendio porque la víctima le había rechazado en varias ocasiones, según revelan a EL MUNDO fuentes de la investigación. La insistencia del hombre era tal que, indican las mismas fuentes, acceder a la víctima se había convertido en «una obsesión». La situación de acoso por su parte y de rechazo por parte de la mujer era una constante.
Del envio de anteayer:
"la Policía Judicial ya trabaja en todas las pesquisas necesarias para "dilucidar de qué manera y con qué motivaciones"
Asi que sospecho que lo que se menciona como negacionismo es solo sentido comun, como pasa con todo lo relativo a viogen con el marco absurdo desde el que se trabaja.
