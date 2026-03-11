El triple feminicidio de Miranda de Ebro deja en evidencia los pactos negacionistas de PP y Vox en Castilla y León

El triple feminicidio de Miranda de Ebro (Burgos) ha reabierto varios debates. Por un lado, el de la reincidencia de agresores con antecedentes graves. Por otro, el de los mecanismos de protección para las mujeres y, ya aterrizando en el marco de Castilla y León, el de las responsabilidades políticas y sociales, sobre todo de quienes han normalizado el discurso negacionista sobre las violencias machistas.