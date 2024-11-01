edición general
En trineo y a caballo... hacia el escándalo [Eng]

La enfermera victoriana Kate Marsden completó una increíble misión a través de Siberia, pero no todos apreciaron sus esfuerzos. En el invierno de 1890, una británica, envuelta en capas y capas de pieles, se embarcó en un trineo tirado por caballos para cruzar Siberia en busca de una supuesta cura para la lepra. Kate Marsden, enfermera experimentada, evangelista y autoproclamada emisaria de la compasión, se convirtió en una de las viajeras más célebres de su época. Partió con el apoyo de la reina Victoria y la zarina María Fiódorovna

mikhailkalinin
#0 Aunque la enfermería victoriana es muy interesante, sobre todo a partir de Florence Nightingale, la función ya estaba desarrollada en España y Portugal mucho antes. Os recomiendo el libro Cultura de los cuidados de mi amado amigo Genival Fernándes de Freitas. Un gran fraile, abogado, teólogo, anestesista, y gay reconocido por el mismo. Le quiero.
Charles_Dexter_Ward
#1 Interesante. Muchas gracias por la recomendación, lo apunto para leer después de la última obra de @Imparsifal
