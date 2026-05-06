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Triki da un discurso sobre Salud Pública
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17 comentarios
COMENTARIOS DESTACADOS
#1
: «Demasiado complicado para que lo entienda la masa. Más claro: Si pones tu salud en manos de ladrones, te robaran el dinero y la salud.»
Mimausdee
2026-05-06 13:27:41
#2
: «Madre mía, solo le faltaba a este la IA.»
Leon_Bocanegra
2026-05-06 13:27:48
#9
: «Adjunto una gráfica de respuesta. Personalmente, prefiero el sistema universal español, pero la información debe ser más precisa cuando hablamos de sanidad.»
ElBeaver
2026-05-06 13:52:10
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#1
Mimausdee
Demasiado complicado para que lo entienda la masa.
Más claro: Si pones tu salud en manos de ladrones, te robaran el dinero y la salud.
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#7
perrico
#1
Si curar es un negocio, para ganar más querrán que estés siempre enfermo.
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#2
Leon_Bocanegra
Madre mía, solo le faltaba a este la IA.
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#3
ElBeaver
Un médico es un profesional de la salud que se dedica al estudio, diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades y lesiones en los seres humanos.
Más allá de la definición técnica, el médico actúa como un puente entre la ciencia y el bienestar humano. Aquí te detallo sus funciones y pilares principales:
1. ¿Qué hace realmente un médico?
La labor de un médico no se limita a recetar medicamentos; su trabajo es integral:
Diagnóstico: Identifica qué le sucede al paciente mediante…
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#4
BoosterFelix
*
#3
Está claro que una cúpula capitalista que monopoliza el capital sanitario está arriesgando totalmente su capital si el negocio de la salud no prospera.
Otro día te hablo de los juegos malabares que hace el capitalismo para intentar casarnos el concepto de capitalismo con el concepto de competencia perfecta. Dile al proletario que solo tiene su cuerpo y su trabajo que vender que monte una empresa para hacerle competencia a la cúpula capitalista.
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#12
ElBeaver
#4
¿Por qué el capitalismo insiste en este matrimonio con la competencia perfecta si sabe que es falso?
Principalmente para despolitizar la desigualdad. Si el mercado es "perfecto" y "competitivo", entonces tu pobreza no es una falla del sistema ni un resultado de la explotación, sino una falta de competitividad personal. El malabarismo sirve para transformar un problema de estructura de clases en un problema de psicología individual o de "falta de espíritu…
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#15
BoosterFelix
#12
Pues ahí lo tienes. Hasta la IA que te hace los textos me da la razón a mí.
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#16
ElBeaver
#15
Es indiscutible que, tanto en España como en gran parte de Europa, la inmensa mayoría de la población respalda la existencia de un sistema de salud universal y accesible para todos.
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#5
mono
*
Yo creo que los capitalistas no sustituyen a los médicos, sino a los gestores de hospitales, cuyo trabajo no es curar a la gente, sino de proveer de medios a quien lo hace
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#8
BoosterFelix
#5
Un fontanero ya sabe hacer de fontanero sin necesidad de un capitalista. Te aseguro que poner la salud pública en manos de quien no tiene ni puta idea de medicina y que lo único que sabe hacer es calcular la diferencia entre lo que entra y lo que sale de una cuenta, no es buena idea en términos de salud pública.
Es como si me estuvieras diciendo que el hecho de que haya una minoría rica que monopoliza el capital y la riqueza es bueno para la salud de la gente.
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#11
ElBeaver
#8
Con todo el respeto que merece el sistema de salud, un administrador capacitado es vital para optimizar la negociación con proveedores de medicamentos y equipos. Un médico puede ser excelente en la práctica clínica, pero deficiente en la gestión de recursos, lo que conlleva al despilfarro en gastos innecesarios o con sobrecostos.
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#14
BoosterFelix
#11
Un usuario tiene un espacio vectorial de consumo, sobre el que hay definidas unas curvas de iso-utilidad. El usuario, con la sola
cualificación de "usuario"
, sabe perfectamente moverse por entre esas curvas de consumo, atendiendo a su restricción presupuestaria, para maximizar la utilidad.
Un médico tiene un espacio vectorial de inputs de producción, y tiene un eje de output de producción, su ejercicio profesional como médico. En su espacio de inputs tiene unas isoquantas…
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#17
ElBeaver
#14
Lo que sostengo es que esos dentistas podrían adquirir mejores productos a precios más competitivos, permitiéndoles reinvertir ese ahorro en ofrecer tarifas más bajas o servicios de mayor calidad.
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#6
cocolisto
Madre mía,he visto análisis simplones, pero el tuyo se lleva la medalla en el mundo de yupi.
La realidad es que los capitalistas explotan y se aprovechan del producto y beneficios producidos por los trabajadores y los médicos son cada vez más los camellos de las multinacionales farmacéuticas.
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#9
ElBeaver
*
Adjunto una gráfica de respuesta. Personalmente, prefiero el sistema universal español, pero la información debe ser más precisa cuando hablamos de sanidad.
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#10
Enésimo_strike
No distinguir entre médico y empresa sanitaria o farmacológica… en fin
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#13
abnog
"¡¡¡Ha llegado a su ciudad el cansino, oiga!!! ¡¡¡Eeeeel cansino!!!"
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17
comentarios)
menéame
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