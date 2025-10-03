El Tribunal Supremo permite que la Administración Trump cancele el TPS de 300.000 venezolanos

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha vuelto a fallar a favor del Gobierno de Donald Trump con la emisión de una moción de emergencia que suspende el fallo del juez Edward Chen de inicios de septiembre ―que restituyó brevemente el beneficio migratorio― y autoriza de nuevo el retiro de la protección migratoria de 300.000 venezolanos, quienes vuelven a estar en riesgo de deportación. En una breve orden, y con la disidencia de los tres jueces liberales del Supremo, la mayoría de los magistrados dictaminaron que la Administración Trump podía....