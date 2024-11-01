·
Un tribunal avala que Ryanair cobre un extra por el equipaje de mano
El Tribunal de Empresa de Bruselas condena a la compañía por varias prácticas ilegales en su página web, pero le da la razón en el cobro por la maleta de 10 kilos
ryanair
equipaje de mano
tribunal de empresas
maleta
1 comentarios
actualidad
RecórtateTú
El problema no es que cobren por el equipaje de cabina, el problema es que te cobran más por dicho equipaje, que por el vuelo en sí mismo. Si un vuelo de Londres a Málaga cuesta 15 libras y, al meter el priority (poder elegir entre ciertos asientos, pues la mayoría tiene otro sobrecoste por X razones esgrimidas; más equipaje de cabina, ya que la mochila de mano es gratis) te sube a casi las 100 libras, es lógica la queja.
Otra queja es que te amenazan con cobrarte si tu maleta no cabe, con muy…
Otra queja es que te amenazan con cobrarte si tu maleta no cabe, con muy… » ver todo el comentario