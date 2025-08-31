Tres víctimas del accidente de un camión de 18 ruedas en Florida fueron identificadas como inmigrantes haitianos (ENG)  

Las tres víctimas del camionero inmigrante indio que realizó un giro en U ilegal en una autopista de Florida a principios de este mes han sido identificadas como inmigrantes haitianos. Estaban en su minivan cuando se estrelló contra el costado de un camión de 18 ruedas conducido por Harjinder Singh, un inmigrante de la India. Las imágenes del lado del conductor del camion de Singh lo muestran dando una vuelta en U en la autopista de peaje de Florida, con la minivan impactándose contra el lateral y quedando parcialmente atrapada debajo de la caj