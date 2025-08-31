Tres víctimas del accidente de un camión de 18 ruedas en Florida fueron identificadas como inmigrantes haitianos (ENG)  

Las tres víctimas del camionero inmigrante indio que realizó un giro en U ilegal en una autopista de Florida a principios de este mes han sido identificadas como inmigrantes haitianos. Estaban en su minivan cuando se estrelló contra el costado de un camión de 18 ruedas conducido por Harjinder Singh, un inmigrante de la India. Las imágenes del lado del conductor del camion de Singh lo muestran dando una vuelta en U en la autopista de peaje de Florida, con la minivan impactándose contra el lateral y quedando parcialmente atrapada debajo de la caj
| etiquetas: india , haiti , accidente , ilegal , camion , florida
Harjinder Singh cruzó la frontera sur hacia California en septiembre de 2018 y fue procesado para una deportación acelerada por la primera administración de Trump.
Pero después de alegar ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos su… » ver todo el comentario
El conductor no debería de conducir un camión así, pero el que le contrato para conducirlo, tampoco debería salir de rositas.
Igual quedan tan pocos o que no salen mucho a trabajar.
Aquí en la península he adelantado camiones de 20 ruedas.