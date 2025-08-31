edición general
3 meneos
79 clics
Tres víctimas del accidente de un camión de 18 ruedas en Florida fueron identificadas como inmigrantes haitianos (ENG)

Tres víctimas del accidente de un camión de 18 ruedas en Florida fueron identificadas como inmigrantes haitianos (ENG)  

Las tres víctimas del camionero inmigrante indio que realizó un giro en U ilegal en una autopista de Florida a principios de este mes han sido identificadas como inmigrantes haitianos. Estaban en su minivan cuando se estrelló contra el costado de un camión de 18 ruedas conducido por Harjinder Singh, un inmigrante de la India. Las imágenes del lado del conductor del camion de Singh lo muestran dando una vuelta en U en la autopista de peaje de Florida, con la minivan impactándose contra el lateral y quedando parcialmente atrapada debajo de la caj

| etiquetas: india , haiti , accidente , ilegal , camion , florida
2 1 0 K 23 actualidad
5 comentarios
2 1 0 K 23 actualidad
platypu #1 platypu *
Un immigrante indio que debia ser deportado y que alego que tenia miedo de volver a la india para quedarse :-S, que ni sabe ingles ni las señales, ha matado a una familia haitiana que se habian mudado a otra ciudad para buscar trabajo.

Harjinder Singh cruzó la frontera sur hacia California en septiembre de 2018 y fue procesado para una deportación acelerada por la primera administración de Trump.
Pero después de alegar ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos su…   » ver todo el comentario
1 K 21
RoterHahn #2 RoterHahn
#1
El conductor no debería de conducir un camión así, pero el que le contrato para conducirlo, tampoco debería salir de rositas.
3 K 64
capitan__nemo #4 capitan__nemo
¿No murió o resulto herido ningun estadounidense de pura cepa?
Igual quedan tan pocos o que no salen mucho a trabajar.
0 K 19
Asimismov #5 Asimismov
¿18 Ruedas son mychas?
Aquí en la península he adelantado camiones de 20 ruedas.
0 K 12
salchipapa77 #3 salchipapa77
Cuando vienes de países así, sin educación vial y donde no se respetan las mínimas normas de conducción, pues pasan estas cosas, que das media vuelta en mitad de la autopista :palm:
0 K 7

menéame