edición general
19 meneos
33 clics
Tres universidades andaluzas niegan que Vito Quiles tenga autorización para realizar ninguna conferencia de su 'tour universitario'

Tres universidades andaluzas niegan que Vito Quiles tenga autorización para realizar ninguna conferencia de su 'tour universitario'

Parece que Quiles ha vuelto a desinformar a su audiencia. El agitador español menciona tres universidades andaluzas entre las 13 que pretende recorrer. (...) Sin embargo, ninguna de las tres universidades tiene constancia de que dicho acto vaya a realizarse. Y no solo no tienen constancia de ello sino que han aclarado a ElPlural.com que en caso de que esa solicitud se tramitara en los próximos días no se habilitaría el espacio, arguyendo, cada una, distintos motivos

| etiquetas: vito quiles , autorización , tour , universidades
15 4 0 K 214 Ardilléame
2 comentarios
15 4 0 K 214 Ardilléame
unlugar #2 unlugar
Hay sitios mejores que la Universidad para un agitador: una empresa de pinturas, una cocina donde monten mucha nata y merengue, una planta de aguas residuales...
"Tras el asesinato del activista Charlie Kirk a manos de la izquierda, cobra más sentido que nunca abanderar la libertad donde más amenazada está". Vaya frase. La libertad debe ser la de que cada cual se monte su película para darle sentido al eslogan.
0 K 11
#1 Battleship55 *
Lógico: normalmente no se permiten animales de granja dentro de la universidad :troll:
0 K 10

menéame