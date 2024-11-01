·
20
meneos
40
clics
Los tres socios necesarios del juez Peinado en el 'caso Begoña': "Son los intelectuales de la Sección 23"
Así son los magistrados -de tinte conservador y, algunos, vinculados al PP- que trabajan conjuntamente en la investigación a la mujer del presidente del Gobierno
etiquetas
peinado
socios
audiencia provincial
sección 23
begoña gómez
16
4
1
K
179
actualidad
7 comentarios
#4
luckyy
Mientras la "progresista" Isabel Perelló siga defendiendo a esta calaña golpista, en una idea equivocada de lo que sería defender al gremio, convirtiéndolo en pura mafia, no babrá cambio en la judicatura y estos delincuentes seguirán campando a sus anchas. Y lo de progresista lo pongo entre comillas porque a veces la única diferencia entre un conservador y un progresista es si pertenece al opus dei o no.
0
K
6
#7
luckyy
#6
echate la siesta!!!
0
K
6
#5
luckyy
#3
El tiempo en todas ellas me ha dado la razón, no como a ti, que te la quita sistemáticamente con esa basura de razonamientos.
0
K
6
#6
me_gusta_tocar_tetas
#5
Ya te he desmontado por completo, no te hagas más daño. Mi comentario
#1
sigue siendo totalmente válido.
0
K
5
#1
me_gusta_tocar_tetas
Pues como todo. A ver si creéis que el que llevó el caso Gurtel (Baltasar Garzón) tiene una ideología neutral
Aparte de que actualmente está apartado de la judicatura por delincuente
1
K
-6
#2
luckyy
#1
Mientes como toda tu calaña.
La reincorporación de Baltasar Garzón a la carrera judicial en España ha sido rechazada hasta el momento por el Poder Judicial, a pesar de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó en 2020 que su inhabilitación fue arbitraria. El exjuez solicitó en 2021 su regreso tras este dictamen, y en agosto de 2025 la Fiscalía de la Audiencia Nacional también pidió una "reparación integral" incluyendo el borrado de sus antecedentes penales, sin…
» ver todo el comentario
0
K
6
#3
me_gusta_tocar_tetas
*
#2
Aquí tienes algunos comentarios tuyos sobre la ONU:
La ONU cada vez da más asco
www.meneame.net/story/onu-llama-moderacion-evitar-especulaciones-inves
Y qué credibilidad le queda a la ONU esa?
www.meneame.net/story/siria-ejecuciones-masivas-manos-fuerzas-gubernam
Me deshuevo con la ONU y sus performances.
www.meneame.net/story/onu-pide-levante-estado-excepcion-salvador/c07#c
Me gusta la última y te contesto igual:
Me deshuevo con la ONU y sus performances.
Pero todo esto seguro que te lo pasas por los huevos
0
K
5
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
