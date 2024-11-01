edición general
Tres pruebas de que el socialismo funcionó

Tres pruebas de que el socialismo funcionó  

"Cuando se lucha por la vida y no por el capital, el futuro lo construyen los pueblos con sus propias manos"

mente_en_desarrollo
No se monta una guerra fría intentando hundirles comercialmente, propagandísticamente, tecnológicamente y militarmente (con la cantidad de dinero que eso cuesta) si el sistema económico del enemigo no funciona.

Eso es razón suficiente.
13
vicus.
Funcionó, funciona y funcionará siempre, para 99% de la gente, por supuesto..
5
yabumethod
#1 Cuando hay un partido socialista de verdad no como en España con el PSOE
1
The_real_deal
Aquí pone 3 ejemplos interesantes pero hay al menos otros dos. Chile con Allende y Tomas Sankara.
6
encurtido
Funcionó en el sentido de que no hubo un apocalipsis zombi caníbal. Pero en general hay un patrón común de que sus vecinos huyen a los países capitalistas (y no al revés), incluso en los ejemplos de mayor calidad/nivel de vida como fueron la RDA y Yugoslavia.

Hoy día lo más parecido a "funcionó" es China, pero su sistema llevaría implícito una falta de derechos y libertades civiles impensables en occidente.
3
rbrn
#7 El problema del modelo chino es que es muy difícil de mantener en el tiempo si no pones un rumbo fijo, aquí el baile de elecciones y partidos hace vayamos dando tumbos, lo que unos crean otros los destruyen, así que la alternativa pasa por el totalitarismo...

Básicamente esto: www.youtube.com/watch?v=QFgcqB8-AxE
0
platypu
Y pone la URSS la primera xD xD xD  media
7
Anfiarao
#4 regres can't meme.

La simpleza de las derechas apabulla
9
platypu
#5 Este te gusta mas? Que debio pasar en el 91? ¬¬  media
4
tremebundo
#8 Que el capitalismo invadió Europa del Este.
1
rbrn
#5 Se un poco original anda, lo XXX can't meme, fue originalmente atribuido a la izquierda, hace cosa ya de 10 años.

Y referirse en plural a la izquierda en España pues igual...

Anda que no hay material para criticar a cualquier corriente de derechas.
0
jjmf
#5 Por qué entonces lo primero que hace un cubano cuando viene a España es hacer un vídeo en un supermercado?
0
RoterHahn
#4
No sé por qué me digno a contestarte.
Mira, si eres medianamente inteligente, busca tablas comparativas del nivel de vida y desarrollo en la época de los zares (1915) y busca otra de la URSS 40 años después.
Y me comentas las diferencias, si es que eres capaz de encontrarlas
0
platypu
#12 Yo te pago el billete a Rusia, o mejor aun, a Cuba. Eso si, la vuelta te la pagas tu
1
jjmf
#15 Rusia no es comunista
0
victorjba
#4 Como dice #12 la Rusia zarista era un país cuasi feudal. 45 años después estaban lanzando satélites (antes que los yankis, por cierto). Siempre me he preguntado qué habría pasado si la teoría socialista se hubiese aplicado en un país industrializado, que era lo que tenía en la cabeza Marx.
1
MalvadoAspersor
#12 Joder, no me vale. Busca tablas de España en el 36 y luego compáralas con las del 75 y a ver si tenemos que llegar a la conclusión de que la dictadura de Franco fue buena para el país.

Cúrratelo más, que tú puedes.

Ojo, que no estoy diciendo que la dictadura fuera buena (que ya te digo que fue horrenda y un atraso) sino que no sabes exponer bien tus argumentos
1
Peka
Vives en un sistema capitalista y la gran mayoría de la gente es pobre. El salario mas repetido es de 15.574,85 € /año.

Además todo lo que es publico esta siendo atacado y privatizado por el capitalismo.
0
DrEvil
Si uno tiene oportunidad de hablar con gente de Europa del este, de esa cuya familia ha vivido el socialismo, no suelen hablar muy bien de él.
Son gente majísima, pero oye, por lo que sea ese tema no les suele gustar.

Y un dato interesante: en muchas ocasiones el socialismo acaba con unas fronteras férreamente vigiladas.
Hacia qué lado vigilan los guardias de esas fronteras?
0
MalvadoAspersor
Funcionó en el sentido de que los países occidentales ablandaron el capitalismo salvaje y crearon un escudo social para que no surgieran partidos comunistas en ellos,

Es decir funcionó FUERA de los países comunistas
0
pozz
El socialismo nunca funcionó, siempre se ha demostrado ser un monumental fracaso en todos los sentidos, una maquina de generar pobreza y miseria. Es curioso que de todos los paises mas ricos y prosperos del planeta, ninguno sea socialista... y que entre los mas pobres del mundo, te encuentras numerosos paises que dicen ser socialistas. Los paises mas pobres de Africa, son todas dictaduras de corte socialista.
4
UnoYDos
#13 Los paises mas pobres de Africa, son todas dictaduras de corte socialista.

Eso es sencillamente una mentira:

www.africamundi.es/p/los-sistemas-politicos-de-africa
0

