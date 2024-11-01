·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4732
clics
Diez lugares del mundo antes de sus históricos monumentos y construcciones más icónicas
3769
clics
Óscar Puente recuerda el estrepitoso ridículo que Alvise Pérez hizo con él y ahora repite con Irene Montero: “Engañabobos”
2894
clics
Alice Seeley Harris, la fotógrafa que mostró al mundo el imperio del terror de Leopoldo II en el Congo
4109
clics
El ala de un avión de Delta Air Lines se rompió en pleno vuelo con 62 pasajeros: el video del aterrizaje de emergencia
4013
clics
Pirómanos del recorte
más votadas
489
Silvia Intxaurrondo lee en directo la ley de Montes que Feijóo y sus presidentes desoyen: “Basta con cumplirla”
357
El negocio del genocidio: no hay límite para el capitalismo si se trata de ganar dinero
759
El Tribunal de Cuentas Europeo destapa la gestión negligente y propagandística del PP en la prevención de incendios
540
Los diputados de Madrid se suben el sueldo por segunda vez en menos de un año, y llegan a un salario base de 3.883,02 euros
264
Pablo Simón señala la "paradoja" tras los incendios: "Vamos a ver antes a ministros compareciendo en el Senado que a los responsables directos, que son los presidentes autonómicos"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
23
meneos
76
clics
Este envío podría ser
duplicada
Asegúrate
antes de menear
Tres pruebas de que el socialismo funcionó
"Cuando se lucha por la vida y no por el capital, el futuro lo construyen los pueblos con sus propias manos"
|
etiquetas
:
socialismo
,
progreso
,
libertad
,
dignidad
19
4
9
K
13
politica
23 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
19
4
9
K
13
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
mente_en_desarrollo
No se monta una guerra fría intentando hundirles comercialmente, propagandísticamente, tecnológicamente y militarmente (con la cantidad de dinero que eso cuesta) si el sistema económico del enemigo no funciona.
Eso es razón suficiente.
13
K
152
#1
vicus.
Funcionó, funciona y funcionará siempre, para 99% de la gente, por supuesto..
5
K
71
#6
yabumethod
*
#1
Cuando hay un partido socialista de verdad no como en España con el PSOE
1
K
20
#2
The_real_deal
*
Aquí pone 3 ejemplos interesantes pero hay al menos otros dos. Chile con Allende y Tomas Sankara.
6
K
62
#9
OKpe
#0
duplicada, mismo vídeo que:
www.meneame.net/m/cultura/tres-pruebas-socialismo-funciono-aunque-ocul
3
K
49
#7
encurtido
*
Funcionó en el sentido de que no hubo un apocalipsis zombi caníbal. Pero en general hay un patrón común de que sus vecinos huyen a los países capitalistas (y no al revés), incluso en los ejemplos de mayor calidad/nivel de vida como fueron la RDA y Yugoslavia.
Hoy día lo más parecido a "funcionó" es China, pero su sistema llevaría implícito una falta de derechos y libertades civiles impensables en occidente.
3
K
39
#11
rbrn
#7
El problema del modelo chino es que es muy difícil de mantener en el tiempo si no pones un rumbo fijo, aquí el baile de elecciones y partidos hace vayamos dando tumbos, lo que unos crean otros los destruyen, así que la alternativa pasa por el totalitarismo...
Básicamente esto:
www.youtube.com/watch?v=QFgcqB8-AxE
0
K
10
#4
platypu
Y pone la URSS la primera
7
K
22
#5
Anfiarao
*
#4
regres can't meme.
La simpleza de las derechas apabulla
9
K
102
#8
platypu
*
#5
Este te gusta mas? Que debio pasar en el 91?
4
K
47
#14
tremebundo
#8
Que el capitalismo invadió Europa del Este.
1
K
24
#10
rbrn
#5
Se un poco original anda, lo XXX can't meme, fue originalmente atribuido a la izquierda, hace cosa ya de 10 años.
Y referirse en plural a la izquierda en España pues igual...
Anda que no hay material para criticar a cualquier corriente de derechas.
0
K
10
#17
jjmf
#5
Por qué entonces lo primero que hace un cubano cuando viene a España es hacer un vídeo en un supermercado?
0
K
7
#12
RoterHahn
#4
No sé por qué me digno a contestarte.
Mira, si eres medianamente inteligente, busca tablas comparativas del nivel de vida y desarrollo en la época de los zares (1915) y busca otra de la URSS 40 años después.
Y me comentas las diferencias, si es que eres capaz de encontrarlas
0
K
11
#15
platypu
#12
Yo te pago el billete a Rusia, o mejor aun, a Cuba. Eso si, la vuelta te la pagas tu
1
K
19
#18
jjmf
#15
Rusia no es comunista
0
K
7
#19
victorjba
#4
Como dice
#12
la Rusia zarista era un país cuasi feudal. 45 años después estaban lanzando satélites (antes que los yankis, por cierto). Siempre me he preguntado qué habría pasado si la teoría socialista se hubiese aplicado en un país industrializado, que era lo que tenía en la cabeza Marx.
1
K
26
#20
MalvadoAspersor
*
#12
Joder, no me vale. Busca tablas de España en el 36 y luego compáralas con las del 75 y a ver si tenemos que llegar a la conclusión de que la dictadura de Franco fue buena para el país.
Cúrratelo más, que tú puedes.
Ojo, que no estoy diciendo que la dictadura fuera buena (que ya te digo que fue horrenda y un atraso) sino que no sabes exponer bien tus argumentos
1
K
13
#16
Peka
Vives en un sistema capitalista y la gran mayoría de la gente es pobre. El salario mas repetido es de 15.574,85 € /año.
Además todo lo que es publico esta siendo atacado y privatizado por el capitalismo.
0
K
10
#21
DrEvil
Si uno tiene oportunidad de hablar con gente de Europa del este, de esa cuya familia ha vivido el socialismo, no suelen hablar muy bien de él.
Son gente majísima, pero oye, por lo que sea ese tema no les suele gustar.
Y un dato interesante: en muchas ocasiones el socialismo acaba con unas fronteras férreamente vigiladas.
Hacia qué lado vigilan los guardias de esas fronteras?
0
K
7
#22
MalvadoAspersor
Funcionó en el sentido de que los países occidentales ablandaron el capitalismo salvaje y crearon un escudo social para que no surgieran partidos comunistas en ellos,
Es decir funcionó FUERA de los países comunistas
0
K
7
#13
pozz
El socialismo nunca funcionó, siempre se ha demostrado ser un monumental fracaso en todos los sentidos, una maquina de generar pobreza y miseria. Es curioso que de todos los paises mas ricos y prosperos del planeta, ninguno sea socialista... y que entre los mas pobres del mundo, te encuentras numerosos paises que dicen ser socialistas. Los paises mas pobres de Africa, son todas dictaduras de corte socialista.
4
K
7
#23
UnoYDos
*
#13
Los paises mas pobres de Africa, son todas dictaduras de corte socialista.
Eso es sencillamente una mentira:
www.africamundi.es/p/los-sistemas-politicos-de-africa
0
K
7
Ver toda la conversación (
23
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Eso es razón suficiente.
Hoy día lo más parecido a "funcionó" es China, pero su sistema llevaría implícito una falta de derechos y libertades civiles impensables en occidente.
Básicamente esto: www.youtube.com/watch?v=QFgcqB8-AxE
La simpleza de las derechas apabulla
Y referirse en plural a la izquierda en España pues igual...
Anda que no hay material para criticar a cualquier corriente de derechas.
No sé por qué me digno a contestarte.
Mira, si eres medianamente inteligente, busca tablas comparativas del nivel de vida y desarrollo en la época de los zares (1915) y busca otra de la URSS 40 años después.
Y me comentas las diferencias, si es que eres capaz de encontrarlas
Cúrratelo más, que tú puedes.
Ojo, que no estoy diciendo que la dictadura fuera buena (que ya te digo que fue horrenda y un atraso) sino que no sabes exponer bien tus argumentos
Además todo lo que es publico esta siendo atacado y privatizado por el capitalismo.
Son gente majísima, pero oye, por lo que sea ese tema no les suele gustar.
Y un dato interesante: en muchas ocasiones el socialismo acaba con unas fronteras férreamente vigiladas.
Hacia qué lado vigilan los guardias de esas fronteras?
Es decir funcionó FUERA de los países comunistas
Eso es sencillamente una mentira:
www.africamundi.es/p/los-sistemas-politicos-de-africa