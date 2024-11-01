Las tres opciones que tenía el novio de Ayuso con su alquilado ático de Chamberí

A Alberto González Amador se le ha acabado el tiempo para decidir sobre el inmueble de lujo situado en una de las zonas más pudientes de Madrid. Agosto se ha terminado y el final del verano trae consigo un nuevo curso jurídico, político… pero también expiran decisiones en estos marcos que debían haberse adoptado con antelación. Una de las más mediáticas en este sentido tiene que ver con quien todavía sigue resultando una de las personas del momento: Alberto González Amador.