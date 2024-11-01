edición general
4 meneos
15 clics
Las tres opciones que tenía el novio de Ayuso con su alquilado ático de Chamberí

Las tres opciones que tenía el novio de Ayuso con su alquilado ático de Chamberí

A Alberto González Amador se le ha acabado el tiempo para decidir sobre el inmueble de lujo situado en una de las zonas más pudientes de Madrid. Agosto se ha terminado y el final del verano trae consigo un nuevo curso jurídico, político… pero también expiran decisiones en estos marcos que debían haberse adoptado con antelación. Una de las más mediáticas en este sentido tiene que ver con quien todavía sigue resultando una de las personas del momento: Alberto González Amador.

| etiquetas: alberto amador , atico alquilado chamberi , novio ayuso , tres opciones
3 1 0 K 41 actualidad
1 comentarios
3 1 0 K 41 actualidad
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
El futuro del novio de Isabel Díaz Ayuso se mantiene en el aire tras su paso antes de la época estival por los juzgados, pero a esa incertidumbre se le suman otras cuestiones directamente relacionadas con él como el ático del que la pareja de la lideresa disfrutaba en el pudiente barrio de Chamberí.
0 K 19

menéame