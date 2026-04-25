Tres muertos y cinco heridos en Lugansk tras ataques ucranianos

Tres personas murieron y otras cinco resultaron heridas este sábado en la región ucraniana de Lugansk, controlada casi en su totalidad por Rusia, como consecuencia de unos ataques ucranianos con drones, informaron las autoridades locales.
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PD.- Si, el karma esta para quemarlo.
Edito: wow, he pillado a pozzi de guardia que en 30 segundos le ha cascado el negativo validador de noticias en MNM
@admin @Eirene ¿Negativizar sin siquiera entrar a la noticia no es abuso?
Extiende la pregunta a --> desde el 2014
La equidistancia aquí funciona mal
Esta bien saberlo.
* De 2016: www.elconfidencial.com/mundo/2016-08-08/ucrania-guerra-extrema-derecha
(por lo de la equidistancia, digo)
Y el ejército comandado por Kiev está librando la otra parte de esa guerra civil y guerra proxy, sencillamente, es decir: consolidar el golpe de estado, matar a los que se oponen y echar del país al principal opositor extranjero a ese golpe de estado.