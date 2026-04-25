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Tres muertos y cinco heridos en Lugansk tras ataques ucranianos

Tres personas murieron y otras cinco resultaron heridas este sábado en la región ucraniana de Lugansk, controlada casi en su totalidad por Rusia, como consecuencia de unos ataques ucranianos con drones, informaron las autoridades locales.

| etiquetas: ucrania , rusia , lugansk
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4 comentarios
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Atusateelpelo #1 Atusateelpelo *
¿Esto son crimenes de guerra? ¿O solo lo son cuando lo hace Rusia? {0x1f608}

PD.- Si, el karma esta para quemarlo.

Edito: wow, he pillado a pozzi de guardia que en 30 segundos le ha cascado el negativo validador de noticias en MNM {0x1f602}
@admin @Eirene ¿Negativizar sin siquiera entrar a la noticia no es abuso? :roll:  media
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balancin #2 balancin *
#1 perdona, que coño hace el ejército ruso ahí?
Extiende la pregunta a --> desde el 2014

La equidistancia aquí funciona mal
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Atusateelpelo #3 Atusateelpelo *
#2 Entonces entiendo de tu comentario que no te parece mal que se asesine civiles (ucranianos, por cierto, aunque ya estan acostumbrados a ese trato desde Kiev (*)).

Esta bien saberlo.

* De 2016: www.elconfidencial.com/mundo/2016-08-08/ucrania-guerra-extrema-derecha
(por lo de la equidistancia, digo)
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#4 Assoka
#2 El ejército ruso está defendiendo sus intereses y los de los ucranianos que se oponen al golpe de estado de 2014, como en cualquier otra guerra civil y guerra proxy, que es lo que es la Guerra de Ucrania desde 2014.

Y el ejército comandado por Kiev está librando la otra parte de esa guerra civil y guerra proxy, sencillamente, es decir: consolidar el golpe de estado, matar a los que se oponen y echar del país al principal opositor extranjero a ese golpe de estado.
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menéame