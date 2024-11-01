edición general
Tres debates sobre el cierre del gobierno federal (Roger Senserrich)

Ahora mismo, no hay nadie que tenga ni la más remota idea sobre cuánto tiempo vamos a seguir en este bloqueo. Los dos partidos están manteniendo las distancias, y la Casa Blanca parece estar encantada de que los funcionarios estén sin cobrar y anda toda ansiosa por echarlos. Es, como todo en la política americana en la era Trump, torpe, zafio y deprimente. En el fondo del asunto está que cualquier negociación no debe poner fin a un debate, sino a tres conversaciones separadas.

themarquesito #1 themarquesito
Mientras se produce el cierre de la administración feferal, Russ Vought y los alegres desgraciados del Project 2025 van a despedir a todo el personal de la administración que puedan. Ya cuando haya presupuestos, sustituirán a esos funcionarios de carrera por activistas de Heritage Foundation para destruir la administración desde dentro, entregando sus poderes a Heritage y sus grandes donantes.
