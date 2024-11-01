Tres debates sobre el cierre del gobierno federal (Roger Senserrich)

Ahora mismo, no hay nadie que tenga ni la más remota idea sobre cuánto tiempo vamos a seguir en este bloqueo. Los dos partidos están manteniendo las distancias, y la Casa Blanca parece estar encantada de que los funcionarios estén sin cobrar y anda toda ansiosa por echarlos. Es, como todo en la política americana en la era Trump, torpe, zafio y deprimente. En el fondo del asunto está que cualquier negociación no debe poner fin a un debate, sino a tres conversaciones separadas.