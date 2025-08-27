edición general
Tres cardenales respaldan una Asamblea en la que sacerdotes admiten ser homosexuales y proclaman: “Cuando me masturbo, rezo y doy gracias a Dios”

En la Asamblea anual de la Asociación de Sacerdotes Católicos de Estados Unidos (AUSCP), celebrada en San Antonio (Texas) bajo el lema “Sexualidad y espiritualidad: enfoques pastorales”, se escucharon declaraciones abiertamente contrarias a la moral católica: sacerdotes admitieron ser homosexuales, defendieron la masturbación e incluso llegaron a presentarla como “una forma de oración”.

rojelio #8 rojelio
#0 La mejor parte, los comentarios a la noticia :shit: xD :troll:
Asimismov #1 Asimismov *
Estos de info "vaticana".com me recuerdan mucho a los de el delbate.es.
Un curilla puede hacerse una pajilla y luego rezar. Lo que no puede es rezar y luego hacerse una pajilla. El orden de los factores en este caso sí altera la condenación.
Apotropeo #4 Apotropeo
#1 tiene su explicación:
Si primero rezas, se te queda el rosario enganchado entre los dedos.
Al acerté la pajilla se te queda la polla en carne viva
Asimismov #6 Asimismov
#4 La ortografía de tu comentario indica que te estás pajeando ahora mismo.
Edítalo
#9 covacho
#6 y limpia el móvil
#5 ombresaco
#1 orden inverso que los musulmanes
Asimismov #7 Asimismov
#5 rezando 5 veces al día ¿si se pajean 6 veces van al infierno?
#11 ombresaco
#7 No, antes de rezar te tienes que limpiar, y si eyaculas (entre otras cosas, como tirarse un pedo) la limpieza ritual pierde eficacia y tienes que volver a limpiarte.
Edheo #12 Edheo
#1 qué gilipollez apostillar dichos rezos

Masturbarse, tener sexo, y ser simplemente humano... no debería dar cabida a semejante chafardeo, mientras se mantengan alejados de víctimas inocentes, me la pela tremendísimamente si se prenden el cirio pascual.

Sólo veo recorte de prensa tratando de crear "sensacionalismo casposo", con algo que debiera ser, más que ordinario y conde la santa sede, no debería tener ningún papel relevante.
Kantinero #2 Kantinero
Pues eso, pajéate cuanto quieres o échate una novia monja, pero los niños ni tocarlos......
Jaime131 #10 Jaime131
Rezar es una forma un poco rara para inspirarse cuando te haces una paja, pero cada uno tiene sus métodos.
#3 dasu
“Cuando me masturbo, rezo y doy gracias a Dios”

Sí, pero ¿por qué?
