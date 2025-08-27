Tres cardenales respaldan una Asamblea en la que sacerdotes admiten ser homosexuales y proclaman: “Cuando me masturbo, rezo y doy gracias a Dios”

En la Asamblea anual de la Asociación de Sacerdotes Católicos de Estados Unidos (AUSCP), celebrada en San Antonio (Texas) bajo el lema “Sexualidad y espiritualidad: enfoques pastorales”, se escucharon declaraciones abiertamente contrarias a la moral católica: sacerdotes admitieron ser homosexuales, defendieron la masturbación e incluso llegaron a presentarla como “una forma de oración”.