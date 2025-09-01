Tres de cada cuatro españoles prefiere la tortilla de patatas con cebolla

Así se desprende de los datos del tercer análisis Turismo y Gastronomía que ha publicado este lunes el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), realizado en julio, a partir de casi 3.000 encuestas, en el que se revela la opinión de los españoles ante esta gran disputa en torno a una de las recetas clásicas de la gastronomía española.
| etiquetas: sociedad , gastronomía , españa
No metas a todos los gallegos en el mismo saco que la mayoría tenemos buen gusto y la hacemos con cebolla. Además, aunque nos guste bien hecha por fuera pero no del todo cuajada por dentro, la comemos con tenedor, no con cuchara como esa abominación, esa fiesta de la salmonella, esa celebración del retortijón, esa alegría de la cagarría que es la tortilla de Betanzos.
Porque soy gallega, con la vida dividida entre tres puntos diferentes de la comunidad y no conozco a nadie que la haga con cebolla. En restaurantes y tal sí, pero en su casa, no.
De las paredes de patata compacta y rígida que hacen en alguna zona del país no vamos a hablar que a eso no se le puede llamar tortilla
Permite conocer no solo el gusto sino la capacidad de debate y controversia que se genera.
A veces los invitados se desinvitan.
Lo voy a proponer a RRHH, puede ser una pregunta interesante para conocer mejor al candidato.
Pero...
Uno de cada cuatro españoles sobra, como poco.
A ver para cuando los propietarios de este sitio ponen un voto algo así como "vais a hacer daño" o "esto es meter el dedo en la yaga con saña".