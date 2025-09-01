edición general
Tres de cada cuatro españoles prefiere la tortilla de patatas con cebolla

Así se desprende de los datos del tercer análisis Turismo y Gastronomía que ha publicado este lunes el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), realizado en julio, a partir de casi 3.000 encuestas, en el que se revela la opinión de los españoles ante esta gran disputa en torno a una de las recetas clásicas de la gastronomía española.

Fisionboy #1 Fisionboy
Gente de bien.
#9 Uvieu1926
#1 sabías palabras las tuyas. Eres una persona de fiar :troll:
Eibi6 #13 Eibi6 *
#1 más bien gente que gente que no prueba una buena tortilla{troll} con las tortilla mazacote de las que se toman en la mayoría del territorio español se necesita la cebolla para ser comible, una tortilla made in Betanzos (y en general en cualquier lugar de Galicia) no le hace falta más que patata y huevo para ser un manjar
#32 Tensk
#13 ¿Lo de "manjar" lo dices por lo de Oza-Cesuras de hace unas semanas?

No metas a todos los gallegos en el mismo saco que la mayoría tenemos buen gusto y la hacemos con cebolla. Además, aunque nos guste bien hecha por fuera pero no del todo cuajada por dentro, la comemos con tenedor, no con cuchara como esa abominación, esa fiesta de la salmonella, esa celebración del retortijón, esa alegría de la cagarría que es la tortilla de Betanzos.
mund4y4 #39 mund4y4
#32 lo de la mayoría ¿lo sacas de una encuesta de la uni de Misco?
Porque soy gallega, con la vida dividida entre tres puntos diferentes de la comunidad y no conozco a nadie que la haga con cebolla. En restaurantes y tal sí, pero en su casa, no.
inventandonos #31 inventandonos
#1 El resto son los famosos vagos y maleantes
#38 bizcobollo
#1 No está todo perdido
#2 Uvieu1926 *
Con cebolla y poco hecha. Así debe de ser, todo lo contrario es barbarie :troll:

De las paredes de patata compacta y rígida que hacen en alguna zona del país no vamos a hablar que a eso no se le puede llamar tortilla :-D :-D
powernergia #5 powernergia
#2 Ahora la moda son tortillas de patatas para beber.
#11 Uvieu1926
#5 mejor eso que las tortillas que parecen una obra de albañilería que se estilan por algún lado... :-D
devilinside #15 devilinside
#11 Hay que pedir pico y pala en el bar para abrirse camino
#18 Uvieu1926
#15 para hacer esas tortillas primero tienen que pedir licencia de obra :troll:
devilinside #20 devilinside
#18 Y cocinar con casco y arnés de seguridad, por prevención de riesgos laborales
Glidingdemon #25 Glidingdemon
#2 eso se llama por su nombre, hormigón, pero ojo que también las hay con cebolla y se llama hormigón armado. :troll:
Elbaronrojo #36 Elbaronrojo
#2 A ver, que este jugosita en el medio si pero nada como eso que hacen en Betanzos que es batido de huevo con tropezones de patata y además sin cebolla.
Jaime131 #3 Jaime131
Tres de cada cuatro españoles tiene un gusto deplorable. :troll:
devilinside #6 devilinside
#3 Te puedes ir a Inglaterra con el resto de sincebollistas, a compartir un entorno ¿gastronómico? similar
#12 Uvieu1926
#6 creo que hasta Inglaterra tiene un nivel gastronómico demasiado alto para él :troll:
devilinside #17 devilinside
#12 De acuerdo. Vamos a poner Groenlandia
#33 Tensk
#3 Te has liado con los porcentajes.
vilgeits #26 vilgeits
O sea 1 de cada 4 españoles prefiere la tortilla de patatas.
#4 beltraneja
Todo lo que lleva cebolla sabe a cebolla. También vale para cebolla frita.
MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo
A mí me gusta la que está rica :-P
#16 Uvieu1926
#8 El nuevo ni de izquierdas ni de derechas, sentido común, aplicado a la tortilla :-P
manuelpepito #7 manuelpepito
Después os sorprendéis de porqué ganan las elecciones determinados partidos. Está estupidez es un reflejo de nuestra sociedad.
SerVicius #28 SerVicius *
#7 Un minuto, es el tiempo que se necesita para relajarse y tomarte esto con humor, que de verdad, hay que soltar el hierro ardiente de vez en cuando.
#29 Sammy_Jankis
#28 Sincebollista seguro
SerVicius #30 SerVicius
#29 :-D Tu juega, que mira como arranco el tema!
:-P
#27 Setreuf
Tengo unos colegas que en cualquier reunión en la que aparecen nuevos invitados les preguntas si prefieren la tortilla con o sin cebolla.
Permite conocer no solo el gusto sino la capacidad de debate y controversia que se genera.
A veces los invitados se desinvitan.

Lo voy a proponer a RRHH, puede ser una pregunta interesante para conocer mejor al candidato.
Battlestar #14 Battlestar
jaque mate!
empe #23 empe
Un amigo tiene un bar y una vez me discutía que había más gente que prefería los pinchos de tortilla sin. Yo le dije que no era así, el problema es que hay gente que no aguanta la cebolla y si la tiene no lo quiere, y si sólo tienes sin cebolla los demás nos jodemos y comemos lo que hay sin protestar. Al día siguiente empezó a hacer de los 2 tipos y me dijo que vendía mucho más con cebolla.
empe #22 empe
O dicho de otra forma, a uno de cada cuatro españoles no les gusta la cebolla. Si les gustara verían que la tortilla está mejor con ella.
buronix #35 buronix
Todo mi respeto a los gustos de cada uno,
Pero...
Uno de cada cuatro españoles sobra, como poco.
Elbaronrojo #37 Elbaronrojo
Yo creo que es el momento ideal para que el PC pase a ser el Partido Cebollista.
EvilPreacher #24 EvilPreacher
No puede ser que haya uno de cada cuatro que la prefiere sin.
CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
El resto es el famoso factor Esfialte que en toda sociedad existe
#34 MPR
Qué cabrones los de efe (y #0 por traerla)!!

A ver para cuando los propietarios de este sitio ponen un voto algo así como "vais a hacer daño" o "esto es meter el dedo en la yaga con saña".
#19 angar300
Yo no sé si será una aberración, pero si además de cebolla le añades un poco de pimiento verde, está de muerte...
#21 Uvieu1926
#19 probaste a echarle un poco de zanahoria frita?
