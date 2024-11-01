Tres años de prisión para una mujer por abusos sexuales a un niño de 12 años en Córdoba

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a tres años y un día de cárcel a una mujer acusada de abusar sexualmente de un menor de 12 años de edad en una vivienda en la que convivía junto con el joven y la madre de éste. En la sentencia la Audiencia condena a la acusada por un delito continuado de abuso sexual a menor con introducción de miembro corporal por vía vaginal y bucal. Asimismo, y en concepto de responsabilidad civil, una indemnización de 9.000 euros