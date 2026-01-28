·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5139
clics
El maravilloso comentario de Rufián al ser increpado en la calle: "Estáis en primero de Vito, ¿eh?"
5615
clics
El cómico y la broma
4853
clics
Silvia Intxaurrondo explica a Miriam Nogueras lo que pone sobre la supuesta okupación en el decreto que tumbaron con PP y Vox: "Datos frente a populismo"
3850
clics
El silencio cómplice
3621
clics
Óscar Jaenada: "No me jodas, el PSOE es de centro-derecha: monárquico y con traje y corbata"
más votadas
295
El tope a los alquileres en Navarra logra reducir los precios un 8,6% sin eliminar oferta
501
Ayuso es recibida en la misa funeral de Madrid entre gritos de "asesina"
343
Rosalía aparece por sorpresa en el concierto por Palestina en Barcelona: "Es un honor estar en este escenario"
758
Los correos internos que prueban que el Gobierno de Ayuso sabía que las residencias no se medicalizaron en la pandemia
365
Adiós a perder un día festivo por caer en sábado: El Supremo obliga a las empresas a compensar a los trabajadores con un día libre extra
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
12
clics
Trenes, pensiones y regularización
El Gobierno ha sufrido una relevante derrota -la primera del año- al presentar un decreto ómnibus que era totalmente innecesario.
|
etiquetas
:
ómnibus
,
gobierno
,
españa
2
0
0
K
28
politica
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
28
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
borteixo
Resumen: psoe bueno, resto malo.
0
K
10
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente