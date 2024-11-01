Treinta y seis vistas de la Torre Eiffel de Henri Rivière (1888-1902) [Eng]  

Henri Rivière (1864-1951), artista nacido en París y residente entre la capital francesa y la costa de Bretaña, se distinguió entre sus colegas por ser el primero en intentar replicar no solo el vocabulario visual de los maestros japoneses, sino también sus métodos de impresión. En 1888, mientras la Torre Eiffel empezaba a tomar forma a orillas del Sena, Rivière comenzó a trabajar en una idea para una serie de xilografías a color basadas en las Treinta y seis vistas del monte Fuji (1830-1832) de Hokusai.