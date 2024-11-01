El tratamiento de Telemadrid al caso de la pareja de Ayuso: "Luego que si TVE está tomada por los comunistas"

"POR LO QUE SEA, la TV pública madrileña, siempre imparcial e independiente no ha considerado relevante mencionar que el novio de Ayuso va a sentarse en el banquillo por los presuntos delitos de fraude, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal". Al momento de publicar esto no hay ni un tuit en la cuenta principal de Telemadrid en las últimas horas para hablar de la pareja de la presidenta madrileña.