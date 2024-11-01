El tratamiento de Telemadrid al caso de la pareja de Ayuso: "Luego que si TVE está tomada por los comunistas"

"POR LO QUE SEA, la TV pública madrileña, siempre imparcial e independiente no ha considerado relevante mencionar que el novio de Ayuso va a sentarse en el banquillo por los presuntos delitos de fraude, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal". Al momento de publicar esto no hay ni un tuit en la cuenta principal de Telemadrid en las últimas horas para hablar de la pareja de la presidenta madrileña.
Para que la gente obedeciera mientras ellos se las saltaban todas, con lujos y excesos.
Pero tú infeliz ciudadano haz bondad y contricción
Y la jefa es la misma, estais bobos si os creeis que va a publicitarlo
serviciomanipular a los ciudadanos.
Eso si lo pagas con tus impuestos
Dinero público para defender intereses privados como hacía el regimen de Franco.
Tuvieron buena escuela.
Ese trato justo, ecuánime, equilibrado y pausado de la realidad
Patrocinado Gobierno de Madrid
Comunistas no se...