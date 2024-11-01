edición general
El tratamiento de Telemadrid al caso de la pareja de Ayuso: "Luego que si TVE está tomada por los comunistas"

"POR LO QUE SEA, la TV pública madrileña, siempre imparcial e independiente no ha considerado relevante mencionar que el novio de Ayuso va a sentarse en el banquillo por los presuntos delitos de fraude, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal". Al momento de publicar esto no hay ni un tuit en la cuenta principal de Telemadrid en las últimas horas para hablar de la pareja de la presidenta madrileña.

rob #2 rob
¡Joder! No tienen vergüenza.
1 K 34
luspagnolu #3 luspagnolu
#2 Menos vergüenza tiene todavía el Diario de Sevilla, que es andaluz, y ahí, presentándola como una heroína:
www.diariodesevilla.es/el-zaguan/isabel-diaz-ayuso-lugar-defendiendo_0
2 K 41
sotillo #5 sotillo
#2 Hombre que si hubieran publicado algo sería romper una tradición de décadas y las tradiciones, en Madrid, son la base de su sustento moral
0 K 11
Skiner #8 Skiner
#5 Las tradiciones que pregonaba el regimen.
Para que la gente obedeciera mientras ellos se las saltaban todas, con lujos y excesos.
Pero tú infeliz ciudadano haz bondad y contricción :troll:
0 K 7
pitercio #4 pitercio *
Ya lo decía su lema en tiempos de Aguirre: Telemadrid, espe jo de lo que somos.
1 K 23
mariettica #7 mariettica
Pertenencia a banda criminal...
Y la jefa es la misma, estais bobos si os creeis que va a publicitarlo
0 K 10
Skiner #1 Skiner *
Telemadrid siempre para servicio manipular a los ciudadanos. :troll:
Eso si lo pagas con tus impuestos :take:
Dinero público para defender intereses privados como hacía el regimen de Franco.
Tuvieron buena escuela.
Ese trato justo, ecuánime, equilibrado y pausado de la realidad
Patrocinado Gobierno de Madrid
0 K 7
#6 Katos
Esta tomada por el gobierno de psoe junts, Bildu, sumar...
Comunistas no se...
0 K 7

