El tratado global contra el plástico se queda en el limbo mientras crece la alarma por la contaminación galopante

Casi cuatro años después de que los representantes de 175 países aprobaran en la UNEA la creación del primer tratado global contra la contaminación por plástico, este acuerdo está en el limbo. El documento debería haberse rematado en 2024 para abrirse a la ratificación de los Estados este 2025. Pero las negociaciones se suspendieron sin acuerdo en agosto, en una reunión en Ginebra. Y no hay fecha para retomar estas complicadas negociaciones para hacer frente a una contaminación que avanza galopante y golpea la salud global.