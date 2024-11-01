edición general
Trata de esquivar las cámaras de la ZBE de Granada cambiando su matrícula y se lleva 6.000 euros de multa

Trata de esquivar las cámaras de la ZBE de Granada cambiando su matrícula y se lleva 6.000 euros de multa  

La zona de bajas emisiones se instauró en Granada el pasado miércoles 1 de octubre. Pues bien, una mujer de las que ya ha sido sancionada no ha estado muy avispada. Aunque ella creía que sí. La conductora quiso modificar su matrícula y lo hizo de la forma más chapucera posible: usando cinta aislante para convertir el número 6 en un 8. Evidentemente, la titular del vehículo no se salió con la suya. ¿El resultado? Ha sido multada con 6.000 euros y se le han restado seis puntos del carnet de conducir. La Policía informa también de que este...

NotVizzini #5 NotVizzini
Si quiere va a tener el recurso más fácil de la historia...
0 K 9
#2 Tiranoc
Si hubiera usado cuadernillos rubio en verano, estas cosas no le pasarían, menuda chapuza de 8
0 K 8
#1 gadish
No entiendo lo de los puntos.
Lo lotico seria quitarle el carnet 1 año.
0 K 8
makinavaja #3 makinavaja *
#1 SI, seria lo lógico.... pero los puntos sirven para que pueda recuperarlos haciendo un cursillo chorras y rápido, a precio de jabugo, en el chiringuito de un amiguete..... :-D :-D
1 K 16
flyingclown #4 flyingclown
#1 Si necesitas el carnet para trabajar o para ir al trabajo es una mierda de castigo a no ser un caso raro.
0 K 10

