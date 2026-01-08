Los trasteros en València ya cuestan mucho más que las plazas de aparcamiento: "Siete metros cuadrados son 33.000 euros"

El precio de compra del metro cuadrado supera con creces al de un piso (hay trasteros a la venta a 6.000 euros el metro cuadrado) y el alquiler está de media a 120 euros al mes. El alquiler de un trastero mediano (7,86 metros cuadrados) en una calle del barrio de Russafa puede llegar a costar 200 euros al mes. La compra, en algunos casos, son palabras mayores. "Siete metros cuadrados en la avenida Cortes Valencianas son 33.000 euros", advierte la consultora inmobiliaria Cristina Recasens. "Es una locura pagar esos precios por almacenar objetos"