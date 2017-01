Tras los vinilos, ahora resucitan las cintas de cassette

La música digital supuso una revolución en la industria y los consumidores. Poder disponer en cualquier momento y lugar de música, de forma casi ilimitada, es un importante avance para la difusión cultural. Sin embargo, los formatos de almacenamiento más clásicos como los vinilos lograron sobrevivir. Ahora, según las cifras publicadas por Bildboard EE.UU. es el turno de las cintas magnéticas de cassette, cuya venta ha crecido en un 74% durante el pasado año. The Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol. 1 ha sido la cinta más vendida.