Tras la retirada del estudio de Barbacid sobre el cáncer de páncreas, ¿qué pasa con los 3,6 millones recaudados?

La exitosa y sonada campaña de recaudación de fondos de Mariano Barbacid para su investigación contra el cáncer de páncreas se ha topado con un sobresalto. La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NAS) ha retractado el estudio publicado en la revista PNAS por no haber declarado un conflicto de intereses de Barbacid como miembro de la academia: tanto él como dos de sus coautoras, Vasiliki Liaki y Carmen Guerra, tienen participación en la empresa Vega Oncotargets, creada en 2024 para la posible explotación comercial de los resultados.