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Tras la retirada del estudio de Barbacid sobre el cáncer de páncreas, ¿qué pasa con los 3,6 millones recaudados?

Tras la retirada del estudio de Barbacid sobre el cáncer de páncreas, ¿qué pasa con los 3,6 millones recaudados?

La exitosa y sonada campaña de recaudación de fondos de Mariano Barbacid para su investigación contra el cáncer de páncreas se ha topado con un sobresalto. La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NAS) ha retractado el estudio publicado en la revista PNAS por no haber declarado un conflicto de intereses de Barbacid como miembro de la academia: tanto él como dos de sus coautoras, Vasiliki Liaki y Carmen Guerra, tienen participación en la empresa Vega Oncotargets, creada en 2024 para la posible explotación comercial de los resultados.

| etiquetas: barbacid , cáncer , salud , economia , fondos , intereses , farmaceutica
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9 comentarios
4 1 0 K 50 actualidad
strike5000 #5 strike5000 *
Por aportar un poco de información a los que como yo son legos en la medicina y la investigación, resumo:

No se ha demostrado que el estudio sea falso, sólo que al publicarlo deberían haber indicado su intención de explotar comercialmente el fármaco.

"El 28 de abril de 2026, PNAS ha publicado el aviso de retractación del estudio liderado por Mariano Barbacid, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), sobre una terapia combinada contra el cáncer de

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sat #7 sat
#6 goto #5
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#9 beltraneja
#7 Ya lo había leído pero las preguntas que he hecho no me quedan claras. En el trozo q tu has puesto se centran en una cosa, pero en el artículo mezclan varias.
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#8 sorecer
#5 Ok diario como fuente? Andaaaa.
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pitercio #2 pitercio
Que se seguirán usando para la investigación, espero.
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Mesopotámico #1 Mesopotámico
Mariano Barbacid nuevo enemigo de España
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#3 kreator
#1 no creo que sea enemigo de nadie. Retiran el estudio por sospecha de conflicto de intereses Y el estado español no quiso financiarlo POR ESO MISMO. De ahí, salió a hacerse la víctima y a pedir pasta. Casi 4 millones de € de pasta.
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Alegremensajero #4 Alegremensajero
#1 Enemigo no, pero decepción enorme, pues sí.
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#6 beltraneja
Alguien que haga un resumen objetivo, me he leido todo el artículo y no me quedan claros los personajes ni si son buenos o malos.

La primera pregunta es, el problema está en la forma de envío del artículo o en que tengan una empresa con intereses privados? Y los derechos de la investigación no serían para el que paga la investigación, o a medias si se apoya con financiación de otros? Se supone que iban a acabar de investigar de forma privada y se iban a quedar con todo? Se puede hacer eso?
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menéame