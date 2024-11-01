Tras la retirada del estudio de Barbacid sobre el cáncer de páncreas, ¿qué pasa con los 3,6 millones recaudados?

La exitosa y sonada campaña de recaudación de fondos de Mariano Barbacid para su investigación contra el cáncer de páncreas se ha topado con un sobresalto. La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NAS) ha retractado el estudio publicado en la revista PNAS por no haber declarado un conflicto de intereses de Barbacid como miembro de la academia: tanto él como dos de sus coautoras, Vasiliki Liaki y Carmen Guerra, tienen participación en la empresa Vega Oncotargets, creada en 2024 para la posible explotación comercial de los resultados.
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No se ha demostrado que el estudio sea falso, sólo que al publicarlo deberían haber indicado su intención de explotar comercialmente el fármaco.
"El 28 de abril de 2026, PNAS ha publicado el aviso de retractación del estudio liderado por Mariano Barbacid, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), sobre una terapia combinada contra el cáncer de
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La primera pregunta es, el problema está en la forma de envío del artículo o en que tengan una empresa con intereses privados? Y los derechos de la investigación no serían para el que paga la investigación, o a medias si se apoya con financiación de otros? Se supone que iban a acabar de investigar de forma privada y se iban a quedar con todo? Se puede hacer eso?