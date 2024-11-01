edición general
Tras firmar un contrato editorial, María Pombo admite que la lectura puede resultar enriquecedora

La semana pasada, la influencer María Pombo difundió en TikTok un alegato asegurando que «leer no nos hace mejores» y pocas horas después recibió su primera oferta editorial. «Mi representante, que se leyó el contrato, me dijo que merecía la pena», explica Pombo.

| etiquetas: maría pombo , influencers , lectura
7 comentarios
mis_cojones_en_bata #3 mis_cojones_en_bata *
Me la han colado xD

Edit: veo que no soy el único :troll:
#6 Leon_Bocanegra
Mi representante, que se leyó el contrato, me dijo que merecía la pena xD xD xD
#7 Leon_Bocanegra
Creo que la literatura me hará viajar a mundos maravillosos xD xD
Jaime131 #2 Jaime131
Poderoso caballero es don dinero. Hasta consigue que a una influencer le parezca buena la lectura.
lobotomico2 #5 lobotomico2
A pesar del chiste, lo veo logico, aviso de que leer sus libros no te hace mejor.
