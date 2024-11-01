Tras firmar un contrato editorial, María Pombo admite que la lectura puede resultar enriquecedora

La semana pasada, la influencer María Pombo difundió en TikTok un alegato asegurando que «leer no nos hace mejores» y pocas horas después recibió su primera oferta editorial. «Mi representante, que se leyó el contrato, me dijo que merecía la pena», explica Pombo.
| etiquetas: maría pombo , influencers , lectura
Edit: veo que no soy el único
María Pombo: "No sois mejores porque os guste leer, hay que superarlo"
