Tras el caos una agencia federal más busca recontratar a empleados despedidos por DOGE

No hace mucho te contamos que el IRS está buscando reinstalar trabajadores en puestos críticos y ahora se le suma la Administración de Servicios Generales (GSA) que está buscando recontratar a cientos de empleados que pasaron por la “guillotina” de DOGE. Además del IRS y la GSA, el Departamento del Trabajo y el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos también han reincorporado empleados afectados por la estrategia de DOGE. En total, más de 201,000 empleados del gobierno federal perdieron su empleo desde que Trump tomó el poder