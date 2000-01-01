edición general
Tras 20 años en el aire, la mítica red móvil de Yoigo apaga sus antenas para siempre

Con la unión de MásMóvil y MásOrange, los antiguos nodos de la red Yoigo, que funcionaron casi 20 años, se apagan para siempre. Fue la cuarta red móvil más importante de España.

obmultimedia
Siempre se le llamara Yonoigo na.
HeilHynkel
Tal como recuerda Banda Ancha, la andadura de Yoigo se inició en el año 2000, cuando la compañía Xfera Móviles adquirió las frecuencias para la conexión 3G, aunque no las comercializó hasta el año 2006, bajo el nombre de Yoigo.

Este era el intento de pelotazo móvil de Florentino. Conocí a un pavo que se fue de Indra a montar el DC para Xfera .. acabó volviendo a Indra cuando vieron que aquello no era lo que se esperaba (ni el 3G de Florentino, ni ninguno)
Postmeteo
Mítica?
reivaj01
#1 A eso venía.
ChatGPT
#1 yoigo fue la única newcomer que invirtió en antenas para ser una alternativa real a los 3 operadores.
Todas las demás fueron simplemente revendedores de las 3 grandes.

Mítica no se si fue,’pero muy especial, sí
