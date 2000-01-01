·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10811
clics
Votante de Vox ¿Confiarías en el administrador de esta empresa?
3780
clics
Pirómanos
3505
clics
Compara las citas para dermatología en Quirón con póliza o sin ella y la conclusión es clara
5289
clics
Impresionantes diapositivas Kodachrome de la Alemania Occidental de los años 50 captadas por una enfermera itinerante (ENG)
3280
clics
Fabricación de una Powerbank
más votadas
701
Compara las citas para dermatología en Quirón con póliza o sin ella y la conclusión es clara
388
200 vecinos de Madrid denuncian que la Iglesia pretende vender sus casas a un fondo: "La estafa del arzobispado para hacer viviendas turísticas"
503
Votante de Vox ¿Confiarías en el administrador de esta empresa?
327
De paraísos fiscales a leyes a la carta: así funciona el mundo a medida de los ricos
652
EEUU e israel se opusieron a reconocer la comida como derecho humanos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
94
clics
Tras 20 años en el aire, la mítica red móvil de Yoigo apaga sus antenas para siempre
Con la unión de MásMóvil y MásOrange, los antiguos nodos de la red Yoigo, que funcionaron casi 20 años, se apagan para siempre. Fue la cuarta red móvil más importante de España.
|
etiquetas
:
yoigo
,
antenas
,
másmóvil
,
másorange
5
2
0
K
122
tecnología
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
2
0
K
122
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
obmultimedia
Siempre se le llamara Yonoigo na.
3
K
53
#5
HeilHynkel
Tal como recuerda Banda Ancha, la andadura de Yoigo se inició en el año 2000, cuando la compañía
Xfera Móviles
adquirió las frecuencias para la conexión 3G, aunque no las comercializó hasta el año 2006, bajo el nombre de Yoigo.
Este era el intento de pelotazo móvil de Florentino. Conocí a un pavo que se fue de Indra a montar el DC para Xfera .. acabó volviendo a Indra cuando vieron que aquello no era lo que se esperaba (ni el 3G de Florentino, ni ninguno)
0
K
20
#1
Postmeteo
Mítica?
1
K
18
#3
reivaj01
#1
A eso venía.
0
K
11
#4
ChatGPT
#1
yoigo fue la única newcomer que invirtió en antenas para ser una alternativa real a los 3 operadores.
Todas las demás fueron simplemente revendedores de las 3 grandes.
Mítica no se si fue,’pero muy especial, sí
2
K
32
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Este era el intento de pelotazo móvil de Florentino. Conocí a un pavo que se fue de Indra a montar el DC para Xfera .. acabó volviendo a Indra cuando vieron que aquello no era lo que se esperaba (ni el 3G de Florentino, ni ninguno)
Todas las demás fueron simplemente revendedores de las 3 grandes.
Mítica no se si fue,’pero muy especial, sí