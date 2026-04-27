Transportes aprueba el proyecto de conexión directa entre la V-30 y la A-3, salvando el cauce del río Turia, con un presupuesto de 56 millones de euros

Esta actuación tiene como objetivo la mejora de la funcionalidad de la conexión existente, así como aliviar el tráfico actual en la zona, que sufre frecuentes retenciones. En ocasiones por colapso directo de esta vía, y últimamente como consecuencia y efecto dominó de las retenciones habituales en la V-31, la conocida como Pista de Silla, que lleva meses con obras en marcha para subsanar los desperfectos causados en esa vía por la dana del 29 de octubre de 2024.