El transporte público de Madrid colapsa en plena 'vuelta al cole'

La capital española vivió este martes una nueva jornada de saturación en su transporte público coincidiendo con la vuelta al curso escolar. La situación ha sido especialmente tensa debido a los altos niveles de saturación que registran los trenes de Metro de Madrid en hora punta tras la reducción de frecuencias que registra la red en los últimos años.
| etiquetas: transporte , publico , madrid , colapsa , ayuso , almeida , oscar puente
Bien pensado todo, si señor.
Por suerte la de atocha no va a coincidir, no se si puente tenía en cuenta estas obras y estan tocando solo zonas que no afectan al trafico de trenes, si no ya....
#4 da igual, los días que no son gratis están igual de atestados, hay líneas que si no pillas en cabecera no entras… » ver todo el comentario
Por fin hoy un medio digital (ni A3, ni T5, ni los vicentes valles, ni Ana Rosas, ni la cámara de TeleAyuso en directo)
