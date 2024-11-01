edición general
El transporte público de Madrid colapsa en plena 'vuelta al cole'

La capital española vivió este martes una nueva jornada de saturación en su transporte público coincidiendo con la vuelta al curso escolar. La situación ha sido especialmente tensa debido a los altos niveles de saturación que registran los trenes de Metro de Madrid en hora punta tras la reducción de frecuencias que registra la red en los últimos años.

devilinside #2 devilinside
El transporte público colapsa, pero el tráfico de vehículos particulares también. Yo soy usuario de transporte público, pero mis compañeros de curro, que lo son de sus coches propios, llevan desde principios de mes quejándose de los atascos por las obras, y ahora se suma lo de llevar a los críos al cole. Madrid es una ciudad fallida
Magog #5 Magog *
#2 todas las vías principales de acceso a Madrid están en obras, la línea circular, que salvaría un poco la situacion, en obras desde Méndez Álvaro a Moncloa, la zona que mas carga tiene.
Bien pensado todo, si señor.
Por suerte la de atocha no va a coincidir, no se si puente tenía en cuenta estas obras y estan tocando solo zonas que no afectan al trafico de trenes, si no ya....

#4 da igual, los días que no son gratis están igual de atestados, hay líneas que si no pillas en cabecera no entras…   » ver todo el comentario
#3 Suleiman
Es normal, cuando se degradan los servicios públicos... En Cataluña hay experiencia con rodalies.
Cehona #1 Cehona
Como existe un Ban para "X" y en "notame" me decían que había que poner contexto y a ser posible web.
Por fin hoy un medio digital (ni A3, ni T5, ni los vicentes valles, ni Ana Rosas, ni la cámara de TeleAyuso en directo)
Pongo el contexto.

#4 A_S
Como nota informativa, ayer y hoy los buses son gratuitos en Madrid
#6 audrey2012
#4 Da igual que sea gratis si no te puedes subir...
Cehona #7 Cehona
#4 No, si la EMT hoy también estaba está mañana colapsada, pero fuera de la EMT, hoy el Metro en cualquier línea, sin ser gratis, vagones llenos sin recoger usuarios.
