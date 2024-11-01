edición general
Transparencia reprocha a Interior una respuesta “incongruente” sobre las balas israelíes

Le respondió el 29 de mayo, diciéndole que “toda la información disponible, respecto al contrato referido, se encuentra recogida en la comparecencia del Sr. Ministro del Interior en la Sesión plenaria del Congreso de los Diputados celebrada el día 21 de mayo de 2025 cuyo acceso está disponible en el siguiente enlace www.congreso.es/public_oficiales/L15/CONG/DS/PL/DSCD-15-PL-117.PDF. Asimismo, toda la documentación disponible se encuentra recogida en el expediente R/0003/A/24/2 cuyo acceso, a través de la Plataforma de Contratación...

... del Sector Público, se encuentra en el siguiente enlace: www.congreso.es/public_oficiales/L15/CONG/DS/PL/DSCD-15-PL-117.PDF”. Interior también le notificó que su solicitud iba a ser duplicada al pertenecer el ámbito competencial a dos departamentos ministeriales, trasladándose, con número 001-105031, al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El ciudadano que había registrado esta solicitud ante el Ministerio del Interior no quedó satisfecha con la

