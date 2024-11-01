La transición de Etiopía a los vehículos eléctricos es clave para su estrategia de seguridad energética: Primer Ministro [eng]

El primer ministro Abiy Ahmed (doctorado) afirmó que la transición de Etiopía a los vehículos eléctricos es una decisión estratégica a largo plazo destinada a fortalecer la seguridad energética del país. En una entrevista sobre el cambio de vehículos de combustión a movilidad eléctrica, el primer ministro señaló que, si bien la política inicialmente recibió críticas, sigue siendo la solución más viable para proteger la economía etíope del impacto de la volatilidad de los precios mundiales del combustible y las perturbaciones geopolíticas.