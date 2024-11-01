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La transición de Etiopía a los vehículos eléctricos es clave para su estrategia de seguridad energética: Primer Ministro [eng]

La transición de Etiopía a los vehículos eléctricos es clave para su estrategia de seguridad energética: Primer Ministro [eng]

El primer ministro Abiy Ahmed (doctorado) afirmó que la transición de Etiopía a los vehículos eléctricos es una decisión estratégica a largo plazo destinada a fortalecer la seguridad energética del país. En una entrevista sobre el cambio de vehículos de combustión a movilidad eléctrica, el primer ministro señaló que, si bien la política inicialmente recibió críticas, sigue siendo la solución más viable para proteger la economía etíope del impacto de la volatilidad de los precios mundiales del combustible y las perturbaciones geopolíticas.

| etiquetas: etiopía , eléctricos , petróleo , independencia
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6 comentarios
4 0 0 K 70 actualidad
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
La verdad es que no sabía yo que había negros tan blancos en Etiopía.
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calde #6 calde *
#3 Es que comparten frontera con Italia, por eso hay tanta mezcolanza... es una frontera "gruesa" :troll:
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#2 tropezon
¿cuantos cargadores eléctricos públicos tiene Etiopia?
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Gry #4 Gry *
#2 Etiopía prohibió importar vehículos de pasajeros de combustión en el 2024 y eximió de impuestos los eléctricos. De aquella tenían un único cargador rápido para todo el país, ahora tienen unos 100.

También están promocionando la instalación de fábricas locales de ensamblado de coches eléctricos.
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calde #5 calde
A este paso, Musk acabará poniéndole motores v8 a sus coches para no ser tan woke... xD
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Gadfly #1 Gadfly
Po fale
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menéame