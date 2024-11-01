edición general
1 meneos
17 clics

Transhumante

Una rara alineación en los astros confirmaba que la antigua profecía había empezado a cumplirse; el Redentor, hijo de Dagón, el Dios pez, había nacido, o estaba por nacer desde el vientre de una virgen de entre los comunes …no cabía duda.

Quien arbitrariamente, a fuego y hierro, habíase auto proclamado Guardian de la fe sobre la tierra, reunió a su legión de obispos y cardenales negros y se pronunció:

-Ese crío viene a echar por tierra nuestras predicas sobre el orden del mundo. Viene a inquietar las mentes de los comunes que con tanto es....

| etiquetas: surrealismo , literatura , ilustración
1 0 1 K -1 Literatura
sin comentarios
1 0 1 K -1 Literatura

menéame