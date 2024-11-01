TRANSFORMER EXPLAINER - Visualizador gráfico de cómo funciona un LLM internamente

A raíz de las conversaciones sobre cómo funciona internamente la IA (refiriéndonos a ChatGPT, etc), que son modelos LLM, os comparto este repositorio divulgativo que explica de manera gráfica e interactiva cómo funciona la arquitectura Transformer, que es la pieza básica de un LLM. Aquí podréis observar en detalle en que consiste el cálculo probabilístico del siguiente token a generar, base del funcionamiento.