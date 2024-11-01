La transformación del régimen de desigualdades

Los de izquierda denuncian a los ricos mientras que los de extrema derecha más a los pobres, que ‘abusan’ del estado de bienestar. Los pobres ven a los ricos menos ricos de lo que son y los ricos ven a los pobres menos pobres de lo que son. Escandaliza la fortuna de Elon Musk, pero esas desigualdades parecen abstractas por su propia magnitud y nos irritan menos que aquellas que nos distinguen de nuestros colegas mejor pagados, o que todas las pequeñas desigualdades que experimentamos directamente y que irrigan nuestras relaciones sociales.