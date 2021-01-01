·
5
meneos
8
clics
El Tram d'Alacant tiene menos trenes que en 2021, pese a un aumento del 123% de viajeros
CCOO denuncia que ha pasado de transportar 9 millones de viajeros a superar los 20 millones anuales en 2024 y ha habido un recorte en la flota operativa, puesto que que circulan nueve trenes menos que en 2021.
#1
a69
Faltaban trenes en Madrid, habrá que sacarlos de alguna provincia periférica no?
0
K
12
#2
Aokromes
#1
no es por eso.
#1 no es por eso.

La falta de capacidad no se explica solo por la falta de trenes nuevos. Hay otro factor que incide en el problema. Las distintas medidas de gratuidad y descuentos en el transporte público, impulsadas en los últimos años, obligaron a FGV a sacar a circular toda su flota disponible, sin apenas margen de reserva. Esa presión se ha traducido en un aumento acelerado del kilometraje de muchos trenes, que han llegado antes de tiempo a los umbrales que exigen una revisión exhaustiva.
» ver todo el comentario
1
K
18
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
