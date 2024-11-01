La tragedia que deja tres muertos y dos hospitalizados en Guillena: todo apunta al "despiste" de un camionero

Tres fallecidos en Sevilla en un terrible accidente en la A-66, en el kilómetro 796 sentido Sevilla, a la altura de Guillena, con dos camiones y un turismo implicados. Un despiste del conductor de uno de los camiones es la principal hipótesis del siniestro, registrado en torno a las 14.00 horas. La magnitud del impacto obligó a desplegar un amplio dispositivo de emergencia (GC Tráfico, servicios sanitarios, bomberos de la Diputación, personal de mantenimiento de la vía y una grúa de gran tonelaje, así como un helicoptero medicalizado)