edición general
15 meneos
15 clics
El tráfico de armas desde EE.UU. amenaza la seguridad de toda América

El tráfico de armas desde EE.UU. amenaza la seguridad de toda América

Según la RAND, EE.UU. es el principal proveedor de armas ilícitas en la región, con un 70% o más. Es particularmente llamativo que en América Latina y el Caribe predomine esta tendencia, considerando que, en la región, en la mayoría de los países, las políticas sobre el control y tenencia de armas por parte de la población civil son predominantemente restrictivas y estrictas. Lo que quiere decir que las armas en las calles de la región, son de origen criminal e ilegal, se han ubicado por prácticas de contrabando y tráfico desde Estados Unidos.

| etiquetas: tráfico de armas , estados unidos , seguridad
12 3 0 K 135 politica
2 comentarios
12 3 0 K 135 politica
Dene #2 Dene
Los paises sudamericanos deberían perseguir y bombardear en alta mar las lanchas y barcos de los traficantes de armas para acabar con el problema, está claro....
Es la política yanki, no puede ser mala
1 K 32
#1 malditopendejo
"Air América" ya lo explicó hace un monton de años.

Viva la CIA!!
1 K 27

menéame