Un traficante de cocaína se arrepiente en pleno control policial y entrega hasta la droga que tenía en casa "para no cometer más errores"

Lo que empezó como un control rutinario de tráfico ha terminado en el arrepentimiento de un traficante y su abandono del consumo de drogas gracias a una atípica y pedagógica intervención de la Policía Local de Burjassot. Dieron el alto a un joven de 29 años que circulaba en una moto, después de sospechar que iba drogado por su forma de conducir y por el fuerte olor a marihuana que desprendía. Hasta ahí, todo según lo habitual en un servicio policial de esas características. Pero la historia solo acababa de comenzar.
| etiquetas: traficante , cocaína , control , droga
- Jefe, hemos incautado 3,61 gramos de cocaína.
- Bien hecho agente, deje los 45 gramos de cocaina en custodia en comisaría.
- Ya les llamé, pero dicen que no pueden almacenar 4 kg de cocaina, eso sólo en la central.
- Entendido, preguntaremos al juez instructor cómo proceder con los 20 kg de coca.
Una polla
Ahora, que en vez de entregarse a la policía podría haber tirado la droga por el wáter y no haberlo hecho nunca más, pues también.
Me lo ha contado un amigo claro...