edición general
8 meneos
114 clics
Un traficante de cocaína se arrepiente en pleno control policial y entrega hasta la droga que tenía en casa "para no cometer más errores"

Un traficante de cocaína se arrepiente en pleno control policial y entrega hasta la droga que tenía en casa "para no cometer más errores"

Lo que empezó como un control rutinario de tráfico ha terminado en el arrepentimiento de un traficante y su abandono del consumo de drogas gracias a una atípica y pedagógica intervención de la Policía Local de Burjassot. Dieron el alto a un joven de 29 años que circulaba en una moto, después de sospechar que iba drogado por su forma de conducir y por el fuerte olor a marihuana que desprendía. Hasta ahí, todo según lo habitual en un servicio policial de esas características. Pero la historia solo acababa de comenzar.

| etiquetas: traficante , cocaína , control , droga
7 1 1 K 74 actualidad
8 comentarios
7 1 1 K 74 actualidad
#5 Hombre_de_Estado *
Me imagino la conversación de la poli:
- Jefe, hemos incautado 3,61 gramos de cocaína.
- Bien hecho agente, deje los 45 gramos de cocaina en custodia en comisaría.
- Ya les llamé, pero dicen que no pueden almacenar 4 kg de cocaina, eso sólo en la central.
- Entendido, preguntaremos al juez instructor cómo proceder con los 20 kg de coca.
1 K 31
Noeschachi #1 Noeschachi
La chica, de la misma edad que su novio, llegó asustada, y entró en una crisis nerviosa, deshecha en lágrimas y con temblores, cuando supo que su pareja era adicto a la cocaína y a la marihuana, algo que desconocía por completo hasta ese momento.

Una polla xD
2 K 27
reivaj01 #4 reivaj01
#1 Pues si sigues leyendo, te encontrarás con la frase: "los policías desplegaron toda su capacidad asertiva"
:->
1 K 23
Supercinexin #2 Supercinexin
Ha hecho bien.

Ahora, que en vez de entregarse a la policía podría haber tirado la droga por el wáter y no haberlo hecho nunca más, pues también.
0 K 16
Priorat #3 Priorat
El chico puede haber tenido un arranque de buenas intenciones. Pero no va a poder dejar la marihuana y la cocaína simplemente porque ve que va por el mal camino. Si no tiene un apoyo profesional y seguimiento no es posible, sobretodo para la cocaina. Espero que la historia fuese más allá de ese momento de lucidez.
0 K 12
buronix #6 buronix
Muy tonto tienes que ser para fumar marihuana y traficar cocaína, con la paranoia que se te puede montar en la cabeza....
Me lo ha contado un amigo claro...
0 K 10
juliusK #7 juliusK *
...la "novia" desconocía totalmente que su "novio" vendía y consumía cocaína y petas. Los ojos como platos y rojos eran por las lentillas y la media hora follando era porque la amaba con (mucha) pasion. O no eran muy novios o ella no era muy observadora o solo falta después de la intervención policial "asertiva" un "...y comieron perdices".
0 K 7

menéame