Un traficante de cocaína se arrepiente en pleno control policial y entrega hasta la droga que tenía en casa "para no cometer más errores"

Lo que empezó como un control rutinario de tráfico ha terminado en el arrepentimiento de un traficante y su abandono del consumo de drogas gracias a una atípica y pedagógica intervención de la Policía Local de Burjassot. Dieron el alto a un joven de 29 años que circulaba en una moto, después de sospechar que iba drogado por su forma de conducir y por el fuerte olor a marihuana que desprendía. Hasta ahí, todo según lo habitual en un servicio policial de esas características. Pero la historia solo acababa de comenzar.