El Trade de 7.000 Millones que Quebró a Gran Bretaña  

George Soros apostó 10.000 millones de dólares contra la libra esterlina el 16 de septiembre de 1992. En un solo día, obligó al gobierno británico a rendirse, hizo que el Banco de Inglaterra quemara todas sus reservas, y desencadenó consecuencias que llegan hasta el Brexit. ¿Cómo se apuesta contra un país entero? ¿Cómo funciona una venta en corto de divisas? ¿Y cómo un niño que huyó de los nazis acabó convirtiéndose en el hombre que quebró al Banco de Inglaterra? En este vídeo te lo explico todo, paso a paso, para que lo entienda