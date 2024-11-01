edición general
Tractores contra porras: la guerra interna de Vox a costa del campo aragonés

Las contradicciones del triángulo Vox–AEGA–JUPOL tras la tractorada que llegó hasta las puertas de La Aljafería desembocan en un juicio que desnuda a la ultraderecha españolista. Pulseritas con rojigualda, placas y arados han acabado enfrentados entre sí en los tribunales. Mientras AEGA presenta a los agricultores encausados como víctimas de una persecución política e institucional, JUPOL ejerce la acusación particular en nombre de los agentes de la Policía Nacional lesionados y VOX trata de maniobrar entre ambos.

Supercinexin #1 Supercinexin
jajajaj :popcorn:
Ratoncolorao #2 Ratoncolorao
La foto del artículo parece el cartel de "Sospechosos habituales"
