"Trabas" para los nuevos títulos en las universidades públicas de Andalucía: el largo camino de un máster "estratégico"

"Ineficiencia” en la gestión por parte de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), “errores informáticos” en la web del Distrito Único Andaluz y “dejadez” a la hora de firmar convenios. “Son todo trabas”, resume Manuel Freire, coordinador del Máster en Tecnologías Físicas para la Medicina y la Biología de la Universidad de Sevilla, que acaba de incorporarse al mapa de titulaciones del sistema universitario andaluz.