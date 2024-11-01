edición general
"Trabas" para los nuevos títulos en las universidades públicas de Andalucía: el largo camino de un máster "estratégico"

"Ineficiencia” en la gestión por parte de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), “errores informáticos” en la web del Distrito Único Andaluz y “dejadez” a la hora de firmar convenios. “Son todo trabas”, resume Manuel Freire, coordinador del Máster en Tecnologías Físicas para la Medicina y la Biología de la Universidad de Sevilla, que acaba de incorporarse al mapa de titulaciones del sistema universitario andaluz.

cunaxa
Lo tenéis jodido en Andalucía, yo lo siento.
Y mira que soy el primero que entiendo que haya cambiado el voto en las otras autonómicas.
Alguien puede decir que esto solo le jode la vida a los chavales, pero es que los que son chavales ahora es todo el futuro que tiene esa tierra para mañana.
Jode a los jóvenes y lo pasarás mal sí o sí.
En fin, mucha suerte.
