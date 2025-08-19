edición general
El trabajo sexual se oficializa como actividad económica en España

A pesar de la revuelta mediática ocurrida en Italia hace apenas tres meses, la misma modificación en los códigos CNAE para clasificar las actividades económicas incluyendo los servicios sexuales ha tenido lugar en España en total silencio del gobierno, la administración y los medios. Hasta ahora en España para declarar los ingresos del trabajo sexual autónmo se hacía servir epígrafe alternativo, nunca uno que detallara explíctamente la actividad. Bajo el auspicio de Europa para armonizar sus estadísticas fiscales, la clasificación CNAE 2009.

janatxan #1 janatxan
Pues muy bien ¿no? Quien legalmente desee ejercer tales profesiones, que lo pueda hacer dentro de la ley y cotizando como todos.
A los de "esto fomenta la trata, etc etc", también hay personas trabajando de manera ilegal y miserable en todo tipo de trabajos, lo que hay que hacer es perseguir a los delincuentes, no demonizar una profesión por moralismos y otras mierdas.
#8 eipoc
#1 te voy a contar un secreto, ya cotizaban antes.
janatxan #10 janatxan
#8 ahora que muchas personas podrán salir del limbo en el que se encontraba su actividad económica, más.
#11 eipoc
#10 dame ventajas, porque la cotización ya la tenían.
#9 BurraPeideira_
#1 Tú crees que es para hacerle un favor a la inmensa mayoría de personas que practican la prostitución? Que ahora van a empezar a pagar su cuota de autónomos, cobrar IVA y esas cosas?
A mí me parece que es al contrario, para tener más formas de intervenirlo y que sea menos rentable para los pocos a los que le vaya bien y para criminalizar y estigmatizar aún más a la inmensa mayoría de trabajadoras sexuales que no van a regularizar su situación, ni cobrar IVA ni esas cosas.
Aún así a mí me parece una buena medida.
janatxan #12 janatxan
#9 bueno, eso también pasa con el mecánico que no te hace factura y el fontanero que no acepta tarjeta. En general la medida es buena.
Torrezzno #3 Torrezzno
Más allá del tabú
angelitoMagno #7 angelitoMagno
#5 La ley de prevención de riesgos laborales no se aplica a trabajadores autónomos

Si una persona trabajadora sexual se registra como trabajadora autónoma y se da de alta en este epígrafe, las medidas de prevención de riesgos que quiera tomar dependerá de ella.

Mas info: www.asepeyo.es/blog/autonomos/la-prevencion-trabajador-autonomo/
mente_en_desarrollo #13 mente_en_desarrollo
#7 ¿Entonces si me registro como autónomo puedo escupir a mis clientes en la boca como parte de mi servicio?
¿Puedo echarle mi sangre en la boca?
¿Y todo esto sin análisis que acrediten que no contagio nada? ¿Aunque tenga VIH?

Permíteme dudarlo.
angelitoMagno #14 angelitoMagno
#13 Bueno, si te registras como abogado y le dices a tus clientes que después de arreglarles los papeles que sean les vas a escupir en la cara y hacerles beber tu sangre, pues bueno allá tu, aunque no te veo mucho futuro en la profesión.
mente_en_desarrollo #15 mente_en_desarrollo
#14 No sería lo peor que les haría si fuese abogado. :-D

Pero creo que me has entendido. Por muy autónomo que seas, y aunque eso te exima de las medidas para TÚ seguridad, dudo que puedas poner en riesgo la salud del cliente. Y eso significaría unas medidas de prevención similar al porno.
angelitoMagno #16 angelitoMagno
#15 Si, te he entendido. Pero entiendes también que si un cliente paga a una persona porque haya un intercambio de fluidos, durante la prestación del servicio tendrá que haber dicho intercambio de fluidos, ¿no?

En todo caso, responsabilidad del cliente, oye. Si alguien paga por tener relaciones sexuales con una persona que se dedica a este tipo de servicios y le importa un carajo estar al tanto de posibles enfermedades de la otra persona, pues yo que se, problema del cliente.
mente_en_desarrollo #17 mente_en_desarrollo
#16 Personalmente creo que habría problemas legislativos en materia de salud y prevención.
Por no decir, los riesgos económicos, ya que le pegas algo a un cliente y te denuncia, la indemnización puede ser fina.

Pero bueno, como he dicho, considero la legalización inevitable (lo menos malo), Así que ni tan mal. Pero creo que debería haber una legislación propia que aborde la problemática propia de la profesión.
makinavaja #2 makinavaja
Ya era hora!!!!!
angelitoMagno #4 angelitoMagno
¡¡Pero si a mi me habían dicho que el PSOE iba a prohibir todo trabajo sexual, incluido el porno!! :-O :-O
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo *
Pues a ver como justifican que no usan EPIs para evitar entrar en contacto con fluidos humanos, cosa que es obligatoria en cualquier profesión que pueda entrar en contacto con esos fluidos... O como justifican a los clientes si usar esas EPIs y que le va a hacer la pajilla con un guante.

El problema de legalizar la prostitución (algo que yo creo inevitable, ya que cualquier alternativa es peor), es que no es compatible con las medidas de prevención obligatoria del resto de trabajos.

Edito al ver a #4
Efectivamente, está el porno, pero hay unas medidas de prevención durísimas, de análisis periódicos y bastantes cosas, que incluiría a los clientes.
Apotropeo #6 Apotropeo
Me considero uno de estos, pues no sabes lo que me jode ir al trabajo y lo que da por el culo mi jefe
