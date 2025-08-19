El trabajo sexual se oficializa como actividad económica en España

A pesar de la revuelta mediática ocurrida en Italia hace apenas tres meses, la misma modificación en los códigos CNAE para clasificar las actividades económicas incluyendo los servicios sexuales ha tenido lugar en España en total silencio del gobierno, la administración y los medios. Hasta ahora en España para declarar los ingresos del trabajo sexual autónmo se hacía servir epígrafe alternativo, nunca uno que detallara explíctamente la actividad. Bajo el auspicio de Europa para armonizar sus estadísticas fiscales, la clasificación CNAE 2009.
A los de "esto fomenta la trata, etc etc", también hay personas trabajando de manera ilegal y miserable en todo tipo de trabajos, lo que hay que hacer es perseguir a los delincuentes, no demonizar una profesión por moralismos y otras mierdas.
A mí me parece que es al contrario, para tener más formas de intervenirlo y que sea menos rentable para los pocos a los que le vaya bien y para criminalizar y estigmatizar aún más a la inmensa mayoría de trabajadoras sexuales que no van a regularizar su situación, ni cobrar IVA ni esas cosas.
Aún así a mí me parece una buena medida.
Si una persona trabajadora sexual se registra como trabajadora autónoma y se da de alta en este epígrafe, las medidas de prevención de riesgos que quiera tomar dependerá de ella.
Mas info: www.asepeyo.es/blog/autonomos/la-prevencion-trabajador-autonomo/
¿Puedo echarle mi sangre en la boca?
¿Y todo esto sin análisis que acrediten que no contagio nada? ¿Aunque tenga VIH?
Permíteme dudarlo.
Pero creo que me has entendido. Por muy autónomo que seas, y aunque eso te exima de las medidas para TÚ seguridad, dudo que puedas poner en riesgo la salud del cliente. Y eso significaría unas medidas de prevención similar al porno.
En todo caso, responsabilidad del cliente, oye. Si alguien paga por tener relaciones sexuales con una persona que se dedica a este tipo de servicios y le importa un carajo estar al tanto de posibles enfermedades de la otra persona, pues yo que se, problema del cliente.
Por no decir, los riesgos económicos, ya que le pegas algo a un cliente y te denuncia, la indemnización puede ser fina.
Pero bueno, como he dicho, considero la legalización inevitable (lo menos malo), Así que ni tan mal. Pero creo que debería haber una legislación propia que aborde la problemática propia de la profesión.
El problema de legalizar la prostitución (algo que yo creo inevitable, ya que cualquier alternativa es peor), es que no es compatible con las medidas de prevención obligatoria del resto de trabajos.
Edito al ver a #4
Efectivamente, está el porno, pero hay unas medidas de prevención durísimas, de análisis periódicos y bastantes cosas, que incluiría a los clientes.