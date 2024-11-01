edición general
Con un trabajo no basta: el pluriempleo creció 40% en los últimos ocho años

De la casa al trabajo, de un trabajo al otro y después con suerte volver a casa. Así son los tiempos que corren desde la crisis del gobierno de Mauricio Macri en adelante. Con un empleo solo no alcanza para vivir a cada vez más personas. 40% más en ocho años, según los datos oficiales procesados por un nuevo informe del Centro de Investigación y Formación (Cifra) de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

