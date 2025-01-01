Trabajar con ola de calor: Derechos del trabajador y obligaciones del empresario

Según el artículo 21 de la LPRL, cuando el trabajador considere que existe un riesgo grave e inminente para su salud y seguridad, puede interrumpir su actividad y abandonar su puesto de trabajo, sin que esto suponga una sanción o incumplimiento contractual. Esto es especialmente relevante ante: - Trabajos al aire libre sin sombra ni pausas. - Oficinas sin aire acondicionado con temperaturas elevadas. - Jornadas sin hidratación adecuada o sin medidas de protección.