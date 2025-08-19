Trabajar a 47 grados en un hospital de Zaragoza: "Cada verano la plantilla sufre estrés térmico"

¿Podrías trabajar a 47 grados? Esa es la situación que, verano tras verano, viven los trabajadores del servicio de lavandería del Hospital Miguel Servet en Zaragoza. Comisiones Obreras ha denunciado el abandono que sufre la plantilla de este centro hospitalario, que soporta temperaturas tan altas lo que convierte la jornada laboral en algo insoportable y pone en riesgo la salud de los trabajadores.